"Qualcosa va rivisto, i frutti arriveranno"

In sala stampa i due tecnici arrivano contemporaneamente. Inizia mister Giovanni Cornacchini: "Sapevamo che loro sono una squadra con le idee chiare e che cercavano di giocare, noi abbiamo cercato di andarli a prendere molto alti impostando la gara sull’aggressività. Non abbiamo grandi palleggiatori o giocatori bravi a giocare tra le linee per cui dovevamo attaccare lo spazio e tenere alta l’intensità. Però sappiamo che l’intensità alla lunga diminuisce e quindi devi avere dei cambi che la mantengono. Mi sembra che ci sia da rivedere qualcosa e spero che qualcosa arrivi. Sono comunque contento perché i ragazzi hanno dato tutto e non posso rimproverarli di nulla. Si sono impegnati alla grande. È chiaro che se hai fatto solo 8 gol nel girone d’andata qualche problemino c’è".

Stefano Campolo tecnico del Sora: "Bella gara, su un campo non semplice, contro una squadra che onestamente ci ha sorpreso a livello di intensità perché conoscevo un altro Fano. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà ad adattarci all’inizio poi nella ripresa siamo usciti meglio. Dico bene e bravi ai ragazzi per questo punto che muove la classifica".

