Quanti talenti alla Scap Trodica La squadra Juniores al via

La Scap Trodica del presidente-fondatore Adriano Pennacchioni schiera la formazione juniores in grado di lasciare il segno sui vari terreni di gara. Il team manager Adamo Dignani presenta i ciclisti. Tre i talenti confermati: Davide Novelli, Ciro Nocerino, Sebastiano Raccosta. Le nuove entrate hanno i nomi di Federico Ferranti e Gianmarco Pinton (già militanti con l’elpidiense O.P. Bike), Matteo Tullio (dall’abruzzese Pedale Teate), Federico Morresi, Francesco Zanardi e Matteo Capponi (dalla giallorossa Recanati – Marinelli Cantarini). La dimensione internazionale ha il profilo dell’ungherese di Debrecen: Csaki Szabolcs, ancora sedicenne (compleanno a dicembre) corridore completo con spiccate doti di scalatore, segnalato al pool scappino dal ct magiaro. In ammiraglia troviamo Paolo Ciciani e Vincenzo Giosuè. Con loro, la bella novità Lorenzo Carota. Manca all’appello, dopo appassionati intensi e proficui anni, il ds Giovanni Calvigioni che ha deciso di tornare a operare alla base formativa e reclutativa della categoria Esordienti. L’anno andato in archivio ha riservato molte soddisfazioni al direttivo (con il presidente Pennacchioni ed il vice Dignani: i consiglieri Luigi Castagna, Rossano Castagna, Lorenzo Pennacchioni, Alberto Flamini, Nazzareno Rinaldoni, Fabio Cappelletti). L’anno in corso (inaugurato dal bel ritiro) è chiamato, fin da marzo, a dare seguito alla storia della Scap Trodica, che ha condotto atleti al professionismo.

Umberto Martinelli