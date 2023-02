Quarchioni suona la carica: "Cbf Balducci, puoi battere Cuneo"

"Cuneo è forte, ma sono certa che potremo ottenere un risultato importante giocando con l’atteggiamento giusto e con l’aiuto del pubblico". La portorecanatese Giorgia Quarchioni, schiacciatrice della Cbf Balducci, è proiettata alla gara di domenica quando alle 17 arriverà la formazione piemontese. Quarchioni nell’ultimo match con Scandicci si è messa in evidenza con efficaci ingressi al servizio e in seconda linea. "Per noi – aggiunge la giocatrice – è fondamentale fare punti per restare quantomeno alla stessa distanza dalla zona salvezza o avvicinarci, questo dipende anche dai risultati di Pinerolo e Perugia". Ha lasciato buone sensazioni la prova di Scandicci, nonostante la sconfitta per 3-1 contro una big del campionato. "Abbiamo approcciato bene la gara, un aspetto – prosegue – che volevamo migliorare e ci siamo riuscite. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto vedere in Toscana. Anche nel quarto set non abbiamo mollato nonostante lo svantaggio, provando a portare la gara al tie break. Questo deve essere lo spirito giusto che ci deve accompagnare fino alla fine". Per Quarchioni è il primo anno in A1: "Un onore – conclude – poter scendere in campo contro alcune dei migliori team al mondo. Ora dobbiamo restare unite per cercare l’obiettivo salvezza fino all’ultimo".