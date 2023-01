Quarti di Coppa Italia, la Med Store Tunit a Fano Gulinelli: "La vittoria su Pineto ci dà più carica"

"Veniamo da una bella prova che ci dà ancora più carica per la partita a Fano". Flavio Gulinelli, coach della Med Store Tunit, è proiettato alle 20.30 di oggi quando i maceratesi giocheranno a Fano i quarti di Coppa Italia. "È una gara da dentro o fuori e va affrontata con attenzione". La vittoria e la prestazione con Pineto hanno dato ulteriori certezze. "Ha detto che siamo in grado di giocare un’ottima pallavolo quando riusciamo a mettere in campo i valori espressi in allenamento". Stasera la squadra è attesa dalla capolista, ma in campionato i maceratesi hanno tenuto testa al Fano che ha vinto al tie break. "È stata – ricorda Gulinelli – una gara equilibrata in cui possiamo recriminare qualcosa". Pietro Margutti, schiacciatore della Med Store Tunit, è molto motivato. "Sarà – dice – pure una rivincita contro Fano, Dobbiamo dimostrarci all’altezza, giocheremo in un palas caldo, ma è una gara secca e non ci resta che dare tutto. Possiamo ripartire da quanto di buono fatto con Pineto, giocare di squadra e provare a mettere Fano in difficoltà, sfruttando anche la voglia di riscatto dopo la sfida dell’andata in campionato".