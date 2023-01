Quarto ko di fila, il girone di ritorno è un incubo

In un mese il Valdichienti Ponte ha dilapidato un bel vantaggio, ma soprattutto ha minato quelle certezze su cui aveva costruito l’ottimo girone di andata. È da incubo la seconda parte di stagione: sconfitte con Urbino, Maceratese, Castelfidardo e Atletico Gallo in cui la squadra ha incassato 9 reti senza segnarne nessuna. Il Valdichienti Ponte appare come la brutta copia della squadra ammirata nella prima parte di stagione conclusasi poco prima di Natale con la conquista della Coppa Italia di Eccellenza. Forse, quella vittoria e la successiva pausa per le festività hanno fatto perdere quella concentrazione e umiltà che hanno caratterizzato la formazione di Bolzan, adesso la squadra ne sta pagando le conseguenze. È ovvio che occorre invertire la tendenza, a cominciare dalla gara di domenica contro il Chiesanuova. Tutto è ancora da scrivere in campionato e c’è sempre la fase nazionale della Coppa Italia che può aprire scenari molto interessanti, ma in quella competizione dovrà scendere in campo il Valdichienti Ponte prima maniera.