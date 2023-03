"Quattro gare in cui ci giochiamo tanto per i playoff"

Lasciarsi alle spalle l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Certaldo e riprendere la marcia verso l’alta quota della graduatoria: sono chiari gli obiettivi del Valdichienti Ponte, oggi impegnata sul campo dell’Atletico Ascoli, che fino a domenica scorsa recitava il ruolo di capolista del torneo. "Dobbiamo essere bravi a rialzare subito la testa – ha affermato il direttore sportivo verdefluo Daniele Gianfelici –, c’è rammarico per l’eliminazione dalla Coppa, sia per come è arrivata sia per alcune decisioni arbitrali che un po’ ci hanno penalizzato. Questo però non è il momento di buttare la croce sopra nessuno anche perché abbiamo creato diverse occasioni poi non concretizzate. L’obiettivo sarà rimettersi in careggiata ed ora ci attende un avversario complicato, il quale in settimana ha cambiato guida tecnica e perso la testa della classifica nell’ultimo turno, forse sarà il peggior cliente da incontrare in questa fase, pertanto dovremo interpretare questa sfida al meglio". I playoff per gli uomini di Bolzan sono distanti solo tre lunghezze. "Guardiamo avanti – ha precisato Gianfelici – è vero che abbiamo disputato tante partite durante la stagione ma la classifica è corta e il campionato equilibrato. Mancano quattro gare dove ci giochiamo tanto per entrare nella zona playoff, se affrontiamo gli impegni con la testa libera allora potrà essere un obiettivo alla portata".

d. g.