Quattro squalificati nel Valdichienti Ponte

Mano pesante del giudice sportivo sulla finale di Coppa Italia Eccellenza in cui il il Valdichienti Ponte ha battuto l’Urbino. È stato squalificato per due turni Stafoggia dell’Urbino, dovranno osservare un turno di stop Carnesecchi, Dalla Bona, Giunchetti e Magnani dell’Urbino; invede del Valdichienti Ponte sobno stati fermati, anche loro pe run turno, Minella, Sfasciabasti, Rossi e Triana. Inoltre è stata comminata una multa 400 euro all’Urbino "in quanto – si legge nella motivazione – alcuni propri sostenitori hanno acceso prima dell’inizio della gara quattro bengala, il cui fumo invadeva il terreno di gioco costringendo l’arbitro a ritardare l’inizio della gara. Inoltre, durante la partita venivano accesi altri sei bengala, senza causare ulteriori conseguenze, e venivano lanciate alcune bottiglie di vetro che cadevano all’interno della tribuna".