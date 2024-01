Quelle palle vanno sfruttate. Ora i punti pesano troppo

Merito dell’Ascoli. Demerito del Parma. Ruggine da sosta da smaltire. Quello che volete. Dovranno passare dei giorni prima di togliersi definitivamente l’amaro in bocca per quella palla, subito dopo la freccia amorosa di Botteghin, buttata alle ortiche in quel modo. Con sfortuna più che poca abilità. Ma quei palloni nella situazione in cui è la squadra di Castori devono finire in porta. In che modo, non interessa. Devono finire in porta perché da ieri le partite, i punti, gli attimi, i drammi e la storia del campionato pesano tutti di più. Ogni volta di più. E qui finiamo la nostra analisi dicendovi una bella cosa: l’Ascoli esce dal campo della capolista dopo essersela giocata, avendo sofferto, avendo imprecato. Ed è davvero un’ottima notizia per la squadra di Castori.