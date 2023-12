Qui Spezia, D’Angelo:: "Sconfitta immeritata, pensiamo a rifarci"

Turno amaro anche per lo Spezia, prossimo avversario del Picchio, che in casa contro il Parma è stato beffato al 94’ dallo sfortunato autogol di Moutinho. Quella in programma sabato prossimo al Del Duca (avvio alle 14) sarà uno snodo importante sul cammino di entrambe all’interno di questo torneo. "Dobbiamo ripartire e concentrarci sulla prossima partita con l’Ascoli, i ragazzi stanno dando il massimo – ha sostenuto D’Angelo, il tecnico dei liguri –. La classifica non è favorevole ma nelle ultime due gare abbiamo affrontato la Sampdoria alla pari e per 70’ abbiamo superato il Parma. Durante la settimana diamo il massimo e non posso fare nessun rimprovero. Cerchiamo di giocare apertamente contro chiunque, con la volontà di prendere l’iniziativa. È giusto sottolineare che lo stadio è stato di grande supporto, anche se purtroppo non è bastato. Lo Spezia non meritava di perdere. La squadra ha giocato con grande determinazione".