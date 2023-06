Rabbiosa rimonta: le due vittorie contro Parma avvicinano l’Ares Safety Macerata alla salvezza

La matricola Ares Safety vince in rimonta le due gare interne contro Parma (8-7 e 4-2) nella dodicesima giornata e fa un significativo passo verso la permanenza nel massimo campionato di softball. "Le ragazze – spiega il direttore sportivo Marta Gambella – sono state brave a lottare, a non darsi mai per vinte, a ribaltare lo svantaggio e a tenere duro". Tuttavia l’inizio è stato a dir poco complicato con le emiliane avanti (0-4). "Loro sono partite forte e noi abbiamo commesso anche qualche errore, la svolta è arrivata quando abbiamo messo a segno 3 punti rientrando così in gara. Le ragazze hanno poi spinto e la loro lanciatrice è entrata in crisi, le nostre giocatrici ci hanno creduto fino alla fine conquistando la vittoria". Nella seconda partita Parma si è portata subito in vantaggio. "Poi – aggiunge Gambella – siamo state attente in battuta riuscendo a costruire qualcosa di positivo, nel contempo la nostra lanciatrice si è fatta valere". Alla fine le maceratesi hanno conquistato le due vittorie. "Questi successi ci avvicinano sempre più alla zona salvezza, l’ultima in classifica avrà difficoltà a risalire la china. C’era una bella cornice di pubblico e poi abbiamo giocato in casa, aspetti che hanno avuto un peso sull’esito dei match contro Parma, una realtà di valore che può contare su una straniera di qualità, le emiliane appartengono a quelle avversarie contro le quali possiamo giocarcela come, del resto, abbiamo fatto vedere fino a questo momento. Il successo fa bene al morale e fa stare più tranquilla la squadra che oltretutto si è avvicinata anche alla quarta posizione".

Risultati dell’ultimo turno. Rheavendors Caronno – Forlì 1-3; 4-1; Ares Safety Macerata – Taurus Donati Gomme Old Parma 8-7; 4-2; Bertazzoni Collecchio – Mia Office Blue Girls Pianoro 1-3; 1-4; Mkf Bollate – Inox Team Saronno 8-5; 4-2; Metalco Thunders Castelfranco – Sestese 10-0; 1-2. Classifica. Inox Team Saronno (20 vittorie – 4 sconfitte, .833); MKF Bollate (21-5, .808); Forlì (17-7, .708); Mia Office Blue Girls Pianoro (13-9, .591); Rheavendors Caronno (14-12, .538); Bertazzoni Collecchio (10-14, .417), Ares Safety Macerata (9-13, .409); Taurus Donati Gomme Old Parma (7-17, .292); Metalco Thunders Castelfranco (6-18, .250); Sestese (3-21, .125).