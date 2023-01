"Ragazzi motivati contro la leader"

"Vogliamo allungare la serie positiva e domani affronteremo la capolista Civitanovese con la massima determinazione ben sapendo che dovremo superare molte difficoltà". Pietro Giacomini, direttore sportivo del Casette Verdini, parla del big match che si giocherà sul campo di Villa San Filippo. "Contro la prima della classe – avverte il diesse – dovremo stare più attenti a non commettere errori, nel pareggio a Treia abbiamo commesso qualche leggerezza e ciò non è possibile contro i rossoblù di Nocera. In campionato tanti gol sono nati da palla inattiva". Domani si chiude l’andata. "È stato buono – è l’analisi di Giacomini – il nostro cammino, avremmo potuto avere qualche punto in più e allora sarebbe potuto essere ottimo, ma non è possibile vivere di rimpianti e così guardiamo avanti". La squadra ha segnato 24 gol subendone 21. "Le reti al passivo rappresentano uno degli aspetti su cui si sta incentrando il lavoro dell’allenatore".