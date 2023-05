Ranocchi Angels, una prova dominante sul campo di Imola

Una partita dominata in lungo e in largo dai Ranocchi Angels, che passano per 48-6 sul campo dei Ravens Imola. I ragazzi di coach Angeloni sono passati sopra le assenze, con una difesa ermetica che si è distratta solo una volta, nel corso del primo quarto. Al touch-down fulmineo di Jerry Frazzetto rispondono i Ravens con un’azione di corsa che sorprende la retroguardia pesarese. Ma dal quel 7-6 i Ranocchi non concedono più nulla e continuano a macinare il loro gioco, con le sfuriate di Troisi e Politino, che fra l’altro non sbaglia un colpo sulle trasformazioni. All’intervallo il punteggio è già pesante per i Ravens (41-6) e nel finale gli arbitri lasciano correre il tempo.

"Ora dobbiamo andare a vincere la prossima settimana a Bologna contro i Doves, così da garantirci un’ultima giornata in casa nostra in cui andare a contendere il primato del girone ai Legio XIII di Roma" dice coach Angeloni motivando la sua truppa. Intanto ieri gli Angels hanno fatto un bel regalo di compleanno al presidente Frank Fabbri.