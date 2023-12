"Rapagnano Innamorati: Trodica sconfitta inaspettatamente"

Rapagnano

RAPAGNANO: Innamorati; Funari, Biancucci, Sako B, Marinelli (40’ Keci); Facciaroni, Iommetti, Rapacci; Di Donato (68’ Baicu), Marcoaldi, Polozzi (82’ Sako K) Allenatore: Garagliano.

TRODICA: Monti; Ciccalè, Stortini (74’ Moriconi), Monserrat, Berrettoni; Romagnoli (64’ Wali), Panichelli, Emiliozzi; Sanneh (46’Sejfullai), Titone, Tartabini (46’ Tartabini) Allenatore: Lelli.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Rete: 11’ Polozzi.

Clamoroso a Rapagnano, dove nel testa coda di giornata, è la capolista Trodica a crollare inaspettatamente. Sconfitta piena di rabbia per la formazione biancoceleste, in casa del fanalino di coda. Esordio col botto dunque per mister Garagliano sulla panchina rossoverde, nella quale è arrivato in settimana per sostituire l’esonerato Andrea Silenzi. Rapagnano che parte forte e dopo 11’ passa in vantaggio con Polozzi, nonostante le proteste trodicensi per un presunto fallo di mano. L’attaccante di casa è bravo ad incunearsi nella difesa ospite e superare Monti con un leggero tocco sotto. Il Trodica sembra subire il colpo e non riuscire a rispondere, con il Rapagnano che controlla e sfiora anche il raddoppio, sempre con Polozzi. Nella ripresa di una gara condizionata molto dal vento, Berrettoni si divora il gol del pareggio dopo una corta respinta di Innamorati. Nel finale ci prova anche Sejfullai, ma non c’è nulla da fare, vince il Rapagnano. Trodica costretta a subire la terza sconfitta stagionale scivolare così al terzo posto, facendosi staccare contemporaneamente da Matelica e Vigor Castelfidardo. Rapagnano, che ottiene il secondo successo stagionale, lasciando almeno per una sera l’ultima posizione in classifica al Potenza Picena, che andrà in campo nel posticipo domenicale.