Raparo, voce alla vecchia guardia "Recanatese, che grande gruppo"

di Andrea Verdolini

Parola alla "vecchia guardia", anche se, parlando di Marco Raparo, l’aggettivo suona un po’ strano, magari per quella folta chioma che lo fa sembrare eternamente giovane. Eppure il centrocampista di Montegranaro, martedì scorso, ha compiuto 32 anni, la gran parte dei quali trascorsi sui campi di calcio: prima quelli polverosi delle categorie giovanili poi in quelli più confortevoli, oscillando sempre tra serie C e serie D.

A proposito, ricorda l’esordio tra i professionisti?

"Come non potrei: era la C2 stagione 2009-10, con la maglia della Sangiustese di mister Tiziano Giudici e affrontavamo il Bellaria e poco dopo nuovamente in campo con la Lucchese, già promossa in serie superiore".

Giovedì però potrebbe essere la prima volta nei playoff.

"Proprio così e stiamo vivendo questa bella attesa con grande determinazione. Possiamo vincere o perdere, visto che davanti abbiamo una compagine forte ma di sicuro siamo pronti a dare il massimo".

Sul Gubbio, in verità c’è poco da scoprire: ottimo collettivo, eccellenti individualità.

"C’è gente che in categoria può fare la differenza, da Arena a Vazquez, da Spina a Bulevardi però credo che in queste sfide molto si gioca sulla compattezza di squadra. Noi stiamo lavorando sulle nostre idee di gioco e se ci sarà questa grande opportunità, proveremo a imporle".

Lei, dopo l’infortunio subito a Fermo, il 15 gennaio, ha visto il campo con meno continuità rispetto a quelle che erano le sue abitudini. Rimpianti?

"Nessuno, sono cose che fanno parte del calcio: Alfieri e Morrone sono cresciuti nel loro rendimento e il mister ha dato continuità alle prestazioni. Alle volte puoi giocare meglio, altre fai un po’ più fatica: io devo farmi trovare pronto, dando il mio apporto e sempre con il massimo della grinta. Questo comunque è lo spirito del nostro spogliatoio, senza il quale sarebbe stato impossibile fare 31 punti nel girone di ritorno".

Già intavolato qualche discorso con la società per il futuro?

"No, soltanto il mister ha avuto la conferma perché tutti noi giocatori dobbiamo essere concentrati sui playoff e una volta tranquilli valuteremo la situazione. Per quanto mi riguarda posso dire che sono a completa disposizione: sono venuto a Recanati dalla Vis Pesaro nel 2018 credendo fortemente nella società e nel progetto e debbo dire che insieme stiamo facendo qualcosa di grandioso. Ne riparliamo a stagione terminata, speriamo il più tardi possibile".

Flashback però su quest’annata bella ed intensa: se dovesse scegliere un’immagine da serbare tra i suoi ricordi più belli?

"Di partite ne potrei ricordare a bizzeffe e allora seleziono un altro momento, quello del ritiro dell’estate scorsa a Sefro. Eravamo un gruppo che era appena reduce da un campionato incredibile, con una scalata strepitosa e che aveva terminato a giugno inoltrato vincendo lo scudetto (in molti ricordano anche la sequenza dei rigori a Poggibonsi nella finale con il Giugliano con i primi 4 errori e le energie ridotte praticamente a zero, ndr). Lì non solo abbiamo notato che non c’era nessun appagamento ma quei valori forti che ci contraddistinguono e che credo rappresentino il nostro valore aggiunto, si stavano consolidando sempre di più. Questo ci ha permesso, seppur con le iniziali sofferenze, di superare l’avvio difficile e venirne fuori alla grande".

Caratteristiche che sono oggi un po’ il "marchio di fabbrica".

"Assolutamente sì: poi, come detto, le partite possono decidersi anche su episodi ma le stagioni, nel loro complesso, hanno altri meccanismi, non solo tecnici".

Oggi tutta la truppa è ai box: domani invece, un occhio al campo, l’altro invece alle news dalla Lega. Potrebbe arrivare la certezza dei playoff che di disputerebbero probabilmente già giovedì in una gara secca serale.