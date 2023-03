"Rata, vincere per mettersi al sicuro" Chiesanuova a caccia di punti salvezza

"La vittoria ci farebbe chiudere i discorsi per la salvezza". È quanto dice Giuseppe Sfredda (foto), direttore sportivo della Maceratese, in vista della gara di oggi alle 15 contro il Chiesanuova. "I ragazzi – aggiunge – scenderanno in campo con lo spirito, la qualità e l’attenzione mostrati in questo scorcio di stagione". I biancorossi sono reduci dai successi su Urbino e Jesina. "Sei punti strameritati colti in due gare di fondamentale importanza". Mancano quattro partite alla conclusione del campionato e i biancorossi devono garantirsi la permanenza in Eccellenza. "Vincendo oggi saremo molto più tranquilli, poi potremmo abbandonarci anche a sogni proibiti e difficilissimi, ma ogni tanto si verificano certe imprese". Non sono disponibili i difensori Iulitti, deve scontare un turno di stop, e Casimirri per infortunio. Non è da escludere che De Iulis possa stare al centro dell’attacco, il giocatore si è allenato regolarmente e l’allenatore potrebbe schierarlo nell’undici titolare. "In questa fase – spiega Sfredda – tante formazioni hanno problemi tra acciacchi e piccoli infortuni, ma in campo schiereremo undici giocatori di qualità con tanta voglia di fare bene sapendo quanto passato in stagione". Ed ecco che emerge la lezione del campionato. "Non c’è da abbassare mai la guardia. La Maceratese, nel ritorno, dopo essere stata aggiustata sta facendo bene, ma sappiamo anche che le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. Il Chiesanuova è una buona formazione, ha tanti ex e la gara sarà complicata ma noi siamo consapevoli di stare sul pezzo. Ci attende una gara fondamentale ai fini della classifica". Nel girone di ritorno sono emerse delle certezze e a quelle si aggrappa con forza la squadra. "Avremmo meritato di raccogliere più punti nella seconda parte di stagione". Partendo con questo organico i biancorossi avrebbero potuto recitare un ruolo di primo piano, e allora si potrebbe già guardare al futuro. "È possibile programmare il futuro quando il presente è certo, di sicuro ci sono basi sicure con giocatori importanti per la categoria e attaccati alla maglia".