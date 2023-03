Recanatese a caccia del riscatto

Sulla tortuosa strada che conduce verso l’approdo salvezza, è indubbio che la tappa odierna a Rimini sia fondamentale per la Recanatese, anche se, com’è stato rimarcato più volte, ormai sono da considerare tutte "finali". Di certo non bisogna fossilizzarsi sulle difficoltà dei romagnoli tra le mura amiche che, dopo l’exploit con l’Ancona, hanno raccolto la miseria di 3 pareggi con altrettante sconfitte. Occorre invece concentrarsi sulla forza del collettivo a disposizione dell’allenatore Gaburro per una squadra che di matricola ha soltanto il nome. Una rosa profondissima e di qualità che consente di operare molteplici scelte e di cambiare l’assetto anche con la partita in corso, come d’altronde accaduto nella sfida con il Pontedera quando gli ingressi di Rosso e soprattutto dell’altro reintegrato, Piscitella, hanno permesso, letteralmente, di svoltare.

Dal canto suo la formazione giallorossa, sul sintetico del "Neri", sa benissimo che dovrà offrire una prestazione di cuore, carattere e sostanza, quindi completamente diversa da quanto visto martedì sera contro il Gubbio. Sia se in attacco sarà proposto Mencagli, oppure il totem Vano, sarà essenziale limitare le "fonti" del gioco riminese, in primis ovviamente il bomber Claudio Santini, sinora 14 reti all’attivo e capace di inventare giocate imprevedibili in qualsiasi momento. La difesa, spesso non impeccabile, potrebbe rappresentare il "tallone d’Achille" non tanto nei due esterni, Laverone e l’interessantissimo prospetto Haveri da tener d’occhio con le sue incursioni sulla fascia sinistra, quanto nei due centrali che dovrebbero essere Pietrangeli e Allievi, non essendo ancora certo il recupero del ben più esperto Panelli. Inoltre dovrebbero "marcare visita" il tuttocampista fanese Gabbianelli, Rossetti e Gigli. "La Recanatese – dice Gaburro – sa chiudersi bene e ripartire negli spazi, ha giocatori capaci a sfruttarli e che, come Sbaffo, possono spostare gli equilibri. È la seconda formazione sui gol segnati su palla inattiva e dovremo prestare grande attenzione. Giocare in casa comunque deve tornare ad essere un punto di forza".

Pagliari è alle prese con i problemi legati agli infortuni con i forfait di Yabre e Giampaolo, senza contare i lungodegenti a cui si è ora aggiunto anche Longobardi: una lista drammaticamente lunga e che sta condizionando la stagione. Nessuno però è abituato a piangersi addosso ed almeno si potrà contare sul rientro di Alfieri che ha scontato il turno di squalifica e su un Pacciardi alla ricerca della migliore condizione. Essendo inoltre la terza partita nell’arco di una settimana ci sarà da aspettarsi un minimo di turnover.