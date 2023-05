Recanatese, a Gubbio per sognare Obbligatorio vincere in 90 minuti

di Andrea Verdolini

Con il gusto di giocarsela sino in fondo, in una competizione prestigiosa e in un contesto stimolante, la Recanatese scenderà in campo alle 20.30 al "Barbetti" di Gubbio per il primo turno dei playoff che, lo ricordiamo, mettono il palio la quarta promozione in Serie B. Già soltanto questo deve rendere orgoglioso tutto l’ambiente giallorosso che comunque, dopo aver sostanzialmente raggiunto la salvezza a fine marzo, con il successo casalingo con il Montevarchi, ha dimostrato di essere tutt’altro che appagato. Che sia comunque una sfida che presenta un livello di difficoltà elevatissimo è stato ribadito più volte: per raggiungere la qualificazione Sbaffo e soci hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria, da raggiungere nei 90 minuti regolamentari: d’altronde non possono essere sottovalutati i 14 punti di differenza al termine della regular season. Tuttavia, si fa leva sullo stato di forma, fisico e mentale e sulla serenità di chi può scendere in campo senza pressioni, dando più del massimo ma consci che, comunque vada saranno applausi. Sull’altra "sponda" quella vecchia volpe di Piero Braglia, avvezzo a mille battaglie, non è tipo da farsi prendere da emozioni particolari: "Gli ingredienti, in partite come queste, sono bravura e fortuna, senza girarsi troppo attorno alle parole. E’ decisiva la capacità di leggere i momenti ed è un po’ come un torneo mondiale nel quale chi ci crede di più e chi sta meglio fisicamente farà strada. Per quanto ci riguarda posso dire che la sosta non ci voleva: stavamo bene e ora dobbiamo essere bravi a riprendere il nostro cammino". Come avete vissuto l’incertezza sull’avversario da affrontare visto che per voi poteva esserci anche il Rimini: "Senza traumi perché riteniamo che dipenda molto da noi. Gli altri li ho sempre guardati poco: sappiamo il valore e le qualità della Recanatese per cui c’è poco da scoprire". Le due gare di campionato, così diverse tra loro, cosa hanno detto? "Che ogni partita fa storia a sé: il nostro 2-0 recente al Tubaldi non lo dobbiamo considerare molto. Di certo non ci basiamo per nulla sul fatto che abbiamo due risultati su tre: faremo la nostra partita e siamo pronti a cambiarla anche in corso d’opera se ci fosse la necessità".

Le ultime sulle formazioni: Pagliari, come previsto, deve rinunciare al difensore centrale Vona per cui, al fianco di Ferrante, dovrebbe esserci Peretti. Gli umbri sono orientati sul 3-4-1-2 con Di Gennaro tra i pali preferito a Greco, mentre sulle corsie esterne di centrocampo Morelli e Semeraro sono in ballottaggio con Corsinelli e Nicolao. Fatalmente tutti sono rigorosamente abbottonati e un minimo di pretattica ci sta. Fa parte, volenti o nolenti, del classico rituale.