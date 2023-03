"Recanatese, a Rimini gara insidiosa Ma in trasferta ci siamo fatti valere"

Testa esclusivamente alla gara di domani a Rimini perché la Recanatese ha dimostrato in più occasioni di avere gli "anticorpi" per reagire alle cadute. Più complesso invece porre argine agli infortuni perché nel frattempo è piombata una nuova tegola: "Purtroppo – spiega il direttore sportivo Josè Cianni – Gianluca Longobardi dovrà star fuori per oltre un mese. Ha accusato una piccola frattura al malleolo esterno della caviglia. Contro il Gubbio è rimasto in campo, stringendo i denti e direi quasi stoicamente, ma deve fermarsi, non ci sono alternative. Da questo punto di vista la nostra stagione è un massacro, non mi vengono altri termini: piove davvero sul bagnato, per l’ennesima volta siamo chiamati a reagire. Ricordo poi che ancora Giampaolo non è disponibile e lo stesso Pacciardi, pur aggregato con il resto del gruppo, dopo l’operazione che ha avuto, sta faticosamente cercando di raggiungere il top della condizione. Il quadro insomma non è dei più sereni".

Martedì, oggettivamente, una serataccia…

"Dirò di più: praticamente non ci siamo presentati. Le motivazioni? Il gol subito dopo pochi secondi ha evidentemente provocato un contraccolpo psicologico notevole ma va detto che il Gubbio è una squadra fortissima e che ci ha creato grandi difficoltà, non concedendoci davvero nulla. Oggettivamente, per essere alla loro altezza avremmo dovuto dare il 110 per cento ed invece siamo mancati. Restiamo comunque a +5 dalla zona playout ed è stata la nota lieta della giornata".

Capitolo chiuso e guardiamo alla gara del "Neri" contro un avversario che, al di là di una classifica non molto gratificante con il decimo posto, ha un organico di alto livello con il reintegro anche di Rosso e soprattutto Piscitella…

"Non dimentichiamoci inoltre che, oltre alle tre big del campionato, è l’unica squadra che praticamente non fa minutaggio. Sappiamo che ci attenderà una partita molto complessa, tra l’altro la terza in una settimana, però, soprattutto in trasferta, abbiamo sempre dimostrato di fare ottime cose".

Sottotraccia ma non troppo state lavorando per i rinnovi di Pagliari e Sbaffo…

"Proprio così. Il capitano avrà senz’altro un’infinità di richieste ma a breve ci metteremo seduti, superato questo momento di calendario. La volontà reciproca comunque credo che ci sia: con Pagliari dobbiamo formalizzare ma adesso, più che mai, dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo che sappiamo alla portata ma ancora tutto da raggiungere. Resta il fatto che questa chimica vogliamo confermarla e potenziarla".

Andrea Verdolini