Recanatese a Siena senza tre attaccanti

La prima considerazione da fare è che il coefficiente di difficoltà dell’impegno che questo pomeriggio attende la Recanatese a Siena è estremamente elevato tanto più considerata la quasi emergenza in casa giallorossa. È vero che sinora i toscani hanno reso infinitamente meno delle aspettative (attualmente sono all’ottavo posto ed a distanze siderali dalle big) ma proprio per questo e per il fatto che non vincono da oltre un mese il loro desiderio di riscatto è ai massimi livelli. Vale la pena poi rammentare che nell’organico dei toscani ci sono "profili" con carriere prestigiosissime e ciò grazie ad un budget che, in categoria, ha davvero pochi eguali. A prescindere da tutto questo come sempre è il campo ad essere il giudice sovrano. Al di là di malanni, acciacchi ed infortuni più o meno gravi, la squadra di Pagliari ha dimostrato di essere in salute e di potersi giocare le sue chances in ogni occasione, consapevole del fatto che il grande obiettivo, pur essendo alla portata, è ancora tutto da conquistare. Stavolta i problemi di organico nel reparto offensivo sono notevolissimi: alla squalifica di Sbaffo ed all’indisponibilità di Paudice si è aggiunto il forfait dell’ultim’ora di Giampaolo che lo staff ha preferito non rischiare. Inevitabile qualche "acrobazia" tattica e di soluzioni ce ne potrebbero essere diverse: si può ipotizzare lo scalpitante Senigagliesi al fianco del neo arrivato Stampete, ma non si deve escludere a priori Marilungo che di recente è stato spesso impiegato nell’ultima mezz’ora di gioco. Altro forfait è quello del difensore centrale Peretti con Marafini che dovrebbe essere preferito a Vona per affiancare l’inamovibile Ferrante, mentre, verosimilmente, non ci saranno novità a centrocampo considerando che Raparo è in ripresa ma non ancora in grado di reggere i canonici 90’. D’altronde l’andazzo è questo ed i "contrattempi" sembrano non finire mai.

Problemi di abbondanza invece per Guido Pagliuca, tecnico del Siena: "Abbiamo recuperato Paloschi e Belloni – dice – che si sono allenati dall’inizio della settimana, mentre Di Santo e Riccardi rientrano dopo aver scontato la squalifica. Oggi dovremo verificare le condizioni di Crescenzi che durante la rifinitura ha avuto un contrasto abbastanza pesante con un compagno. Sono comunque fiducioso di poterlo comunque avere a disposizione". Sull’importanza del match odierno il tecnico senese non usa giri di parole: "È una gara determinante per tutte le nostre componenti, dallo staff, alla squadra, dalla società ai tifosi. È una partita che ci può dare una spinta forte per affrontare le nove rimaste. Dovremo usare molta attenzione: sta a noi assumerci le nostre responsabilità e fare più punti possibili, d’altronde passa tutto per la classifica. Faccio appello anche al nostro pubblico che deve essere il dodicesimo in campo e deve aiutarci a vincere la partita. La Recanatese? Una squadra – conclude il tecnico dei toscani che corre, cerca la profondità, brava sulle seconde palle e che ha una condizione fisica buona. Decisivo il ritmo che dovremo imporre da subito".