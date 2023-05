Recanatese a testa alta Il pari fa felice il Gubbio

1

RECANATESE

1

(3-4-2-1): Di Gennaro; Portanova (16’pt Redolfi), Signorini, Bonini; Morelli, Bontà, Rosaia (15’st Toscano), Semeraro; Di Stefano (15’st Bulevardi), Arena (40’pt Spina), Vazquez. All. Braglia.

RECANATESE (4-4-2): Meli; Marafini (20’st Somma), Pacciardi, Ferrante, Ferretti (37’st Yabre); Guadagni (1’st Senigagliesi), Alfieri, Morrone (1’st Raparo), Carpani; Sbaffo, Giampaolo (37’st Marilungo). All. G. Pagliari.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.

Reti: 32’pt Di Stefano, 9’st Giampaolo.

Note: ammoniti Rosaia, Redolfi, Bontà, Toscano, Bulevardi, Pacciardi, Senigagliesi. Espulsi al 48’st Yabrè e G. Pagliari. Spettatori circa 1.200 Angoli 4-5.

di Andrea Verdolini

La strepitosa stagione della Recanatese termina, con tutti gli onori, a Gubbio mantenendo l’imbattibilità esterna in questo 2023 ma il pari non è bastato. I giallorossi, come sempre e più di sempre, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, schiacciando nella ripresa gli umbri nella propria metà campo, ma riuscendo a fatturare poco in termini di occasione contro i "copertissimi" padroni di casa che, nonostante il blasone, hanno pensato solo a difendersi. Il rimpianto è per la stagione che finisce qui perché lo stato di forma dei leopardiani è eccellente, sia a livello fisico che mentale e questi playoff potevano regalare ancora qualche bella sorpresa. Soltanto applausi però a questo gruppo straordinario che costituisce un tesoretto prezioso per il futuro. Dopo un avvio equilibrato nel primo guizzo la Recanatese troverebbe la rete: traversone di Sbaffo, Carpani anticipa tutti e mette alle spalle di Di Gennaro ma, secondo l’assistente da posizione irregolare. Subito dopo la retroguardia giallorossa si fa sorprendere da una ripartenza di Arena che attende Vazquez "a rimorchio" ma l’argentino viene murato. Alla mezz’ora gli eugubini passano: sgroppata di Semeraro, tenta la sforbiciata Arena che si trasforma in un assist per Vazquez che appoggia a Di Stefano che da posizione invidiabile batte Meli in diagonale. La Recanatese reagisce e su punizione di Alfieri, l’inzuccata di Giampaolo costringe l’estremo di casa a smanacciare, con difficoltà, in corner. Nella ripresa subito dentro Senigagliesi e Raparo e la Reca trova il pari al 9’: punizione dai 30 metri con Giampaolo che trova il pertugio giusto con il pallone che si infila alle spalle di Di Gennaro. Premono di brutto i ragazzi di Pagliari che danno il tutto per tutto: su corner di Senigagliesi, capocciata di Pacciardi con pallone appena sopra la traversa. Gi umbri pensano solo ad allontanare le minacce ma Signorini e Redolfi sono impeccabili in difesa. Finale "acceso": vanno anzitempo sotto la doccia Yabre e Pagliari prima del triplice fischio che sancisce il termine di un’annata memorabile.