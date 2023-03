"Recanatese, annata splendida La società ha fatto la differenza"

Testa bassa, lavorare e…pedalare. Rimini è già, abbondantemente, alle spalle e, come invocato dal patron, concentrazione massima sul Montevarchi con la precisa indicazione di non guardare la classifica dei toscani, ultimi con 27 punti e che, al "Tubaldi", saranno praticamente all’ultima spiaggia. Consideriamo anche che i rossoblù, prima del rovinoso ko casalingo con l’Imolese erano reduci dai successi con la Torres e la Vis Pesaro per cui Sbaffo e compagni non troveranno di certo un avversario in disarmo. Più in generale, sulla stagione dei giallorossi, abbiamo sentito Sebastiano Vecchiola, direttore sportivo e con una prestigiosa carriera di calciatore alle spalle, con le esperienze in serie A ad Ancona e Reggio Emilia: "l’annata della Recanatese – dice – è lodevole sotto ogni punto di vista, ma vorrei rimarcare il fatto che nei momenti di difficoltà iniziale, con appena 4 punti nelle prime 9 partite ed una serie di sconfitte pesanti, la società ha mantenuto una calma invidiabile che trova pochi riscontri in altre piazze. I dirigenti non hanno fatto colpi di testa, hanno subito ribadito la totale fiducia in Pagliari, senza fare nessuna rivoluzione. Un atteggiamento che ha indubbiamente pagato, una volta superato l’inevitabile scotto del noviziato".

Verissimo con la precisazione però che nel mercato di riparazione non sono mancati gli interventi, sfoltendo da un lato, cercando di rafforzare dall’altro.

"Innesti mirati e giusti che non hanno stravolto la struttura della squadra ma che hanno contribuito ad un piccolo ma significativo salto di qualità ed i risultati si sono visti. Addirittura, in trasferta, il cammino della Recanatese è da primissimi posti".

Quanto sorprendente il rendimento di Sbaffo e Carpani, andando anche al di là di quanto fatturato da entrambi in termini di reti?

"Sbaffo è davvero il leader della squadra: mi sembra che stia vivendo una seconda giovinezza, magari coincisa con la terza paternità ma anche con il fatto di sentirsi pienamente responsabilizzato nel suo ruolo. Che abbia molte richieste è normalissimo ma con il tecnico è al centro del progetto Recanatese e non penso che cambierà strada. L’annata di Carpani? È un giocatore di talento e Pagliari è bravissimo a mettere in risalto le sue qualità".

Dopo 33 giornate un bilancio di cosa ha detto questo torneo è necessario, più che opportuno.

"Ha detto che le classifiche non si fanno solo con i budget. Certo, le grandi sono al loro posto ma sono diverse le compagini che stanno stentando parecchio pur con notevoli investimenti. Corsa, agonismo e soprattutto determinazione in Serie C hanno fatto e stanno facendo la differenza molto di più del pedigree dei calciatori".

Andrea Verdolini