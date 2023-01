Recanatese, arriva il San Donato "Serviranno lucidità e coraggio"

San Donato Tavarnelle, Imolese, Alessandria, Montevarchi, Olbia: sono gli scontri diretti per la salvezza che la Recanatese giocherà al "Tubaldi" nel girone di ritorno. Rappresenteranno un po’ lo "snodo" della stagione per il raggiungimento dell’agognato obiettivo, preferibilmente da conquistare senza enormi patemi. Occorre però ragionare step by step ed allora, sul confronto di domani alle 14.30 contro i toscani e sulle difficoltà che propone questo ostacolo è intervenuto il capitano giallorosso Alessandro Sbaffo: "loro sono una squadra che apprezzo. Conoscono i propri limiti, giocano con umiltà ma hanno anche un paio di calciatori importanti, oltre ad un nuovo allenatore (Daniele Buzzegoli subentrato a metà novembre dopo aver appeso le scarpe al chiodo a 39 anni coronando un’ottima carriera proprio con la conquista della C con i toscani ndr) che ha dato a tutto l’ambiente un grande entusiasmo. Per questi motivi sono decisamente da temere".

Sbaffo, che tipo di partita si può immaginare?

"Credo che sarà una bella sfida. Noi dobbiamo essere principalmente lucidi, coraggiosi e soprattutto continuare con l’entusiasmo, con la voglia e con l’approccio che ci stiamo mettendo nelle ultime partite. Ingredienti che sono sempre necessari, ma ancor di più per gare come queste".

Pur con tutte le assenze con le quali dovrete adesso fare i conti…

"Fortunatamente però abbiamo in organico tanti giocatori duttili che possono ricoprire più ruoli e nel calcio moderno è decisamente un aspetto importante. Pagliari saprà sicuramente mettere in campo una formazione competitiva: d’altronde c’è una rosa di 25 calciatori e comunque i forfait non debbono costituire un alibi".

Contro una compagine che nelle ultime tre trasferte ha fatto il pieno di punti occorrerà una prestazione al limite della perfezione.

"Ci vorrà una Recanatese perfettamente consapevole dei propri mezzi. A Fermo c’è stata sicuramente grande attenzione: forse c’è mancato un pizzico di temerarietà per portare a casa addirittura il risultato pieno. Comunque, credo che la strada intrapresa è quella giusta e dobbiamo allora continuare a percorrerla".

I biglietti (la vendita terminerà al fischio d’inizio) sono disponibili sul circuito vivaticket e nella Tabaccheria Tonino Ex Eko. Infine lunga trasferta oggi per la Primavera 4 allenata da Dottori impegnata alle 14.30 a Giugliano in Campania: i baby giallorossi sono attualmente terzi in coabitazione con il Taranto.

Andrea Verdolini