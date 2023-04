"Recanatese, attenzione massima in difesa"

Il "Tubaldi" è da ieri mattina "sold out" e l’impressione è che se anche si poteva contare su una capienza doppia, rispetto agli omologati 1.500 posti, gli ulteriori tagliandi sarebbero stati bruciati in poche ore. Nessuno insomma vuole mancare all’appuntamento che coniuga motivazioni di classifica, ancora attualissime per entrambe, il fascino del derby e, da parte giallorossa, il desiderio di inseguire il sogno playoff o, nella peggiore delle ipotesi, tributare l’ultimo saluto stagionale ai protagonisti di un’annata da ricordare. La Recanatese incassa in ogni modo un affetto per certi versi inedito da parte di una città considerata freddina o timida e che si sta avvicinando progressivamente a una squadra che deve essere considerata un motivo di vanto per la comunità. Da questo punto di vista anche l’adeguamento dello stadio alla categoria professionistica, che aveva sollevato qualche mugugno, troverà domani una sua piena giustificazione: "qualcosa di importante si sta muovendo in città anche perché il risultato conseguito è stato talmente grosso che non poteva essere diversamente", ci dice Nicola Moretti bandiera della Recanatese di qualche anno fa con oltre 200 presenze, protagonista della scalata sino alla serie D ed ex anche dell’Ancona di Cornacchini in terza serie, anche se decisamente con meno fortuna. "Ci si scontra – aggiunge – con squadre blasonate in giro per l’Italia e mi fa piacere che ci sia stato un ritorno, seppur parziale, della nostra tifoseria storica. E’ fondamentale coinvolgere un po’ tutti per cercare di mettere basi solide tra i professionisti".

Dove si potrebbe decidere questa sfida che appare impronosticabile?

"Negli uomini di talento che entrambe le squadre hanno e che possono svoltare una partita eventualmente bloccata. Senza fare troppi nomi è chiaro che nei giallorossi Sbaffo con le sue enormi potenzialità ha le carte in regola per fare la differenza, nell’Ancona la lista è lunghissima. Penso che un aspetto da non trascurare sia quello dell’attenzione difensiva che Ferrante e compagni dovranno mantenere sempre a livelli elevatissimi. Sulle ali dell’entusiasmo però potrebbe succedere di tutto".

Anche perché in fondo un obiettivo prestigiosissimo per cui lottare c’è ancora.

"È lecito sognare i playoff anche se oggettivamente, classifica alla mano, sono ardui da raggiungere. Dopo però una partenza così stentata e difficile la squadra è progressivamente migliorata, con un ottimo girone di ritorno ed ora ha raggiunto uno standard di rendimento che non ha nulla da invidiare alle big, come certificato dai recenti pareggi esterni con le prime in classifica. Appagamento? Non credo, soprattutto perché si giocherà di fronte ad una cornice di pubblico particolare e gli stimoli in questi casi vengono da soli. Non sarò purtroppo allo stadio anche se per me è una partita particolare ma la famiglia ed in particolare la i bimbi piccoli hanno la precedenza assoluta".

Andrea Verdolini