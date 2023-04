"Recanatese, Bcc sponsor per altri due anni"

di Andrea Verdolini

Presidente della Recanatese dal 2013 al 2018, Sandrino Bertini è comunque sempre rimasto vicino ai colori giallorossi, tanto più ora che è ai vertici della locale Bcc, tra i main-sponsor della società: "Ci sembra tra l’altro un atto dovuto – racconta – nei confronti di una squadra che è un motivo di orgoglio per la città e per l’intero territorio cui facciamo riferimento".

Da sostenitore, spesso presente in tribuna, quali considerazioni può trarre dopo una stagione che, oggettivamente, è andata oltre le più rosee aspettative?

"Anche per me è stato per certi aspetti un risultato imprevisto. Non solo si è raggiunta una posizione di classifica invidiabile, ma la salvezza è stata conquistata con un anticipo che dopo il girone di andata era quasi impossibile potersi anche augurare. Trentuno punti nella seconda parte della stagione rappresentano un traguardo enorme e i playoff, nel caso si dovessero disputare, rappresenterebbero solo un dettaglio che non modificherà di una virgola il giudizio complessivo".

Qualche sorpresa che l’ha colpita in particolare?

"Anzitutto ci sono state ottime conferme: la squadra ha delle basi solidissime con giocatori che conosciamo e altri che abbiamo imparato a conoscere. Anche gli under sono stati gestiti benissimo dal mister: insomma un’annata estremamente piacevole".

Come istituto di credito immagino quindi che confermerete la vostra vicinanza.

"Abbiamo un accordo biennale che vogliamo rispettare anche se, lo sapete tutti, le banche sono soggette a fluttuazioni. Il sostegno comunque non mancherà, ma voglio augurarmi che anche altre realtà locali riescano a offrire il loro contributo: se lo meritano la squadra, lo staff e in primis il presidente".

Nota ancora troppa freddezza in città e tra le forze imprenditoriali?

"Certamente Recanati dovrebbe scaldarsi di più anche se ho notato con piacere che ci sono stati, a tal proposito, segnali confortanti. E’ una piazza che non ha una grande tradizione calcistica, almeno a questi livelli, come altre realtà anche vicine. Ma il tempo, credo, sarà galantuomo. Per mantenersi comunque tra i professionisti occorrono risorse ingenti: Adolfo Guzzini sta mettendo grandi energie, ma certamente qualche aiuto maggiore da parte di tutti non dispiacerebbe di certo".

Lo stadio pieno contro l’Ancona comunque, al di là della massiccia presenza dei tifosi dorici, ha fatto bene al cuore, oltre alle casse sociali, rammentando anche i "semi-vuoti" di qualche stagione or sono.

"Una gran bella giornata di sport e al di là del risultato è stata anche la testimonianza che potenzialmente si possono raggiungere questi obiettivi. Rimarco ancora che per consolidarsi in serie C serve il coinvolgimento di tutti, pubblico, istituzioni e forze economiche. Lo meritano tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere traguardi del genere".

Nel frattempo prosegue il lavoro della truppa di mister Pagliari con un occhio a Gubbio: domani alle 15 al Tubaldi allenamento congiunto con la Primavera, chiaramente per non perdere il "ritmo-partita" che potrebbe servire per i playoff in programma l’11 maggio.