"Recanatese, c’è da voltare subito pagina"

Non è stato soltanto un discorso di "scarso feeling" con le gare interne, seppure il dato è inequivocabile visto che dal momento in cui si è tornati al "Tubaldi" la Recanatese, in otto partite, ne ha perse quattro raccogliendo due vittorie ed altrettanti pareggi. Con il Gubbio martedì sera, i giallorossi hanno "steccato", complice con ogni probabilità il gol dopo 15 secondi siglato da Di Stefano che ha scombussolato il piano partita predisposto da Giovanni Pagliari. "Non abbiamo poi avuto la forza di reagire e recuperare – ha commentato l’allenatore nell’immediato post-gara. Una serata storta e, di conseguenza, una sconfitta meritata che va subito cancellata preparandosi al meglio al match di sabato a Rimini".

Ovviamente non deve essere sottaciuta la forza degli eugubini di Braglia che, al di là di un girone di ritorno enormemente al di sotto delle aspettative, dispongono di un organico di altissimo livello, basti pensare che nella ripresa i "subentranti" sono stati Rosaia, Vazquez e soprattutto Arena, gioiello conteso anche da squadre di serie superiore. Inoltre non è da escludere che qualche scoria l’affermazione di Fiorenzuola l’abbia lasciata: "Forse – aggiunge Pagliari – non abbiamo recuperato appieno, tuttavia gli avversari sono stati favoriti dalla nostra ingenuità. Oggettivamente, andando ad analizzare i 90’ abbiamo costruito troppo poco rispetto ai nostri standard anche se, ad inizio ripresa, abbiamo avuto l’occasione per pareggiarla con Ferretti, ma al di là di questo e di un paio di tentativi del primo tempo, non abbiamo mai tirato in porta".

La nota positiva allora la troviamo nei risultati delle dirette concorrenti con le sconfitte di San Donato e Vis Pesaro, i pareggi di Alessandria e Torres: "in effetti, classifica alla mano, restiamo a più cinque dalla zona playout con una giornata in meno da disputare. In ogni caso ai ragazzi, per il cammino sin qui percorso, non devo rimproverare nulla e non debbono assolutamente abbattersi. Sono sicuro che sapremo risollevarci, come d’altronde è successo di recente dopo la sconfitta con l’Alessandria".

Quanto al "problema" relativo alle gare casalinghe, Pagliari taglia corto: "La questione non è questa: è stata una serata storta, ma non c’è proprio il tempo di piangerci addosso. Non guardo indietro e non c’è nemmeno tempo per rammaricarci anche perché l’ostacolo che ci aspetta è notevole".

Già il Rimini che in casa non vince dal 10 dicembre (rocambolesco 2-1 all’Ancona) e da temere anche per un altro motivo: il reintegro nella rosa di Simone Rosso e soprattutto di Giammario Piscitella, devastante quando è entrato nel match del Neri contro il Pontedera con le sue accelerazioni incontenibili sulla fascia sinistra. Un fattore di cui tenere assolutamente conto.

Andrea Verdolini