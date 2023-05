Recanatese cerca il colpo "Abbiamo stimoli enormi"

"Sarà la solita squadra, logicamente attenta e concentrata viste le potenzialità dell’avversario ma che cercherà comunque di proporre la sua idea di calcio. Chiaramente dovremo bruciare tutto nei 90’ che abbiamo a disposizione con un solo risultato utile per cui ogni minuto è un’opportunità".

Sottotitolo: si cercherà di partire forte.

"Presumibilmente è quello che proveranno a fare anche i padroni di casa. Non credo infatti che da parte loro ci saranno tattiche difensivistiche".

Sarà inevitabile che qualche attenzione particolare verrà riservata ad Arena, un trequartista che svaria su tutto il fronte d’attacco, coniugando rapidità e tecnica. A quasi 23 anni sembra davvero esploso.

"Il suo talento non si discute ma sapete benissimo che si vince e si perde di squadra. Eppoi, se proprio vogliamo parlare di individualità, non possiamo certo trascurare Spina, Bulevardi, Vazquez e Di Stefano: a tal proposito c’è solo l’imbarazzo della scelta".

Non ha citato difensori.

"Perché anche Signorini e Redolfi sono delle certezze. Punti deboli? Tutti ne abbiamo: non va dimenticato che parliamo di serie C e inevitabilmente ci sono degli aspetti sui quali, diciamo così, possiamo lavorare. Credo però che la cosa sia reciproca".

Nel frattempo, in questi giorni, oltre ad aver ricaricato le pile, avete anche cercato di recuperare gli acciaccati.

"Nel caso di Yabre posso dire che lo abbiamo a disposizione. Non dovremmo farcela invece con Vona che accusa ancora dei problemi. Ci sono poi i lungodegenti ma, come sempre, concentriamoci sui presenti".

Ricordando le esperienze in Coppa Italia e campionato che gara potrebbe scaturire?

"Di playoff ne ho fatti diversi ed è quasi scontato dire che ogni partita fa storia a sé ma la realtà è proprio questa. Gli stimoli sono enormi e, statene certi, ci daranno grandi energie per vendere carissima la nostra pelle".

Il fatto che il Gubbio sia favorito per la qualificazione (secondo turno, sempre a eliminazione diretta e in gara secca, in programma domenica 14) in fondo non dispiace troppo e i pronostici, sono fatti per essere smentiti. Anche in Umbria l’attesa è palpabile e gli appelli ad affollare il "Barbetti" si sprecano: lunedì ci sarà la tradizionalissima "Corsa dei ceri" con le attenzioni della città monopolizzate o quasi da quest’evento ma sperare in qualche distrazione è pura utopia. Infine è giunta la designazione arbitrale: a dirigere la gara sarà Andrea Bordin di Bassano del Grappa, coadiuvato da Franco di Padova e Marchese di Pavia. Curiosità: è stato il fischietto della gara, condita con otto cartellini gialli, che il 23 dicembre i leopardiani vinsero a Pesaro 0-1 con la rete di Sbaffo al 90’. Un successo che, indubbiamente, rappresentò la svolta della stagione.