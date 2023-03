"Recanatese, cerco il primo gol tra i grandi"

di Andrea Verdolini

Le giornate di Filippo Guidobaldi sono "piene" oltre l’immaginabile: appena il tempo di posare lo zaino della scuola, frequenta il quinto anno di grafica e comunicazione all’Iis Podesti di Ancona che deve, senza perdere un attimo, preparare il borsone degli allenamenti e correre allo stadio Tubaldi. Il 18enne attaccante della Recanatese è stato gettato nella mischia da Pagliari nell’undici titolare per la prima volta contro la Virtus Entella, quasi un girone fa, forse un po’ a sorpresa. Ma il navigato mister non si fa molti problemi a dare piena fiducia anche agli "sbarbatelli": "In realtà è stato solo in parte sorprendente – spiega – perché notavo anch’io dei miglioramenti e qualche attenzione particolare nei miei confronti. Sono comunque attestati di fiducia estremamente gratificanti".

Qual è stato sinora il suo percorso?

"Ho fatto tutta la trafila nel vivaio dell’Offagna sino agli allievi, poi un anno alla Giovane Ancora prima di approdare alla Recanatese".

Gol a grappoli nella Primavera poi la Serie C: su quali aspetti pensa che deve ancora lavorare e migliorare?

"Più o meno su tutto ma se devo dire un paio di cose sicuramente da un punto di vista fisico e nel gioco aereo dove le mie lacune, diciamo così, sono più evidenti".

Avere al fianco, anche negli allenamenti, giocatori navigati come Sbaffo o Marilungo potrebbe aiutare parecchio.

"Hanno un’esperienza incredibile ma soprattutto sono sempre pronti a darti una mano ed un consiglio. Recanati è l’ambiente ideale, da questo punto di vista, perché quando si sostiene che il gruppo è la nostra forza non è una frase fatta ma la pura realtà".

Ci vorrebbe la ciliegina sulla torta che nel suo caso potrebbe essere impreziosire la stagione con un gol.

"Sarebbe il massimo: non ci sono andato lontano con il Rimini colpendo un palo e anche domenica con il contropiede di Carpani".

Quali sono state le differenze più sostanziali in questo salto dalla Primavera al mondo dei grandi?

"Quella più evidente è l’intensità sia negli allenamenti che in partita dove non c’è un attimo di respiro. Questo richiede un livello di attenzione elevatissimo e una preparazione perfetta".

Andando all’attualità, sabato c’è questo confronto a Reggio Emilia che offre stimoli eccezionali, oltre a potervi dare la possibilità di proseguire il sogno playoff.

"Lo scenario sarà splendido: giocheremo in uno stadio da Serie A, con un manto perfetto e contro una grandissima squadra. Quanto al resto noi pensiamo a conquistare la salvezza matematica. Siamo a meno due dal Rimini certo, ma è meglio essere ancora cauti".

C’è anche un pizzico di rivalsa dopo il rocambolesco ko dell’andata?

"In parte sì: ricordo bene quella partita con un palo interno clamoroso nella ripresa di Sbaffo e la loro rete arrivata a tempo scaduto. Una sconfitta assolutamente immeritata che vogliamo riscattare ma tutto questo per raggiungere i nostri obiettivi".

Tra 5 anni si immagina grafico o calciatore?

"Lavoro a testa bassa per crescere e migliorare nel calcio".