"Recanatese, che voglia di playoff Meritiamo di sfidare il Gubbio"

La Recanatese è in modalità "attesa attiva" proprio in considerazione del fatto che la disputa del match di Gubbio può essere considerata virtualmente certa. Allora abbiamo chiesto lumi a uno degli ex, Daniele Ferretti, che in Umbria ha vissuto due stagioni intense e gratificanti: "È stata indubbiamente una tappa fondamentale per la mia carriera", dice il 36enne giallorosso che può essere davvero considerato un jolly. Diciotto gol in due anni, la promozione in C e successivamente il salto a Trapani. In panchina il pesarese Beppe Magi, splendida persona, per cui i ricordi sono tutti estremamente piacevoli.

Come state vivendo questi giorni contraddistinti dalle sedute quotidiane di allenamento attendendo anche i crismi della inevitabile ufficialità dell’11 maggio?

"Sinceramente non vediamo l’ora di giocare questa partita che meritiamo di disputare, per i 47 punti conquistati di cui 31 nel girone di ritorno e addirittura 27 fuori casa. E’ una chance importante e sappiamo di avere i mezzi per competere".

Al di là della gara di Coppa terminata per 2-1 a inizio ottobre con Sbaffo che al 90’ colpì su punizione una clamorosa traversa con una sventola su punizione, in campionato, poco più di un mese dopo, avete dimostrato di avere le carte in regola per imporvi al Barbetti.

"La premessa è che il Gubbio ha totalizzato 14 punti più di noi in classifica, ha terminato la stagione regolare al quinto posto mentre noi abbiamo chiuso al decimo e di conseguenze il pronostico non può che essere dalla parte dei padroni di casa (che tra l’altro possono disporre di due risultati su tre, ndr). Tuttavia, anche per il cammino che abbiamo avuto lontano dal Tubaldi e con piena serenità e consapevolezza posso dire che sarà una partita incerta. Chiaramente dispongono di giocatori di grande talento e dobbiamo prestare la massima attenzione contro una compagine costruita per obiettivi per diversi dal nostro. Però mai dire mai".

Lei tra l’altro, seppur di sfuggita, ha frequentato anche Piero Braglia, una sorta di "Santone" in serie C, con i suoi 68 anni e i molteplici campionati vinti. Nella sua prestigiosa carriera forse è mancata solo la Serie A.

"Proprio così, l’ho avuto ad Avellino sia pure soltanto per il ritiro estivo. E’ un tecnico che non ha bisogno di presentazioni. Alla guida del Cosenza tra l’altro eliminò nei playoff il mio Trapani partendo dalla quinta posizione e conquistando una promozione in B a suo modo storica. Questo però è anche il segnale che certe imprese si possono compiere soprattutto quando si ha una buona condizione fisica e soprattutto la testa giusta. Per questo ci stiamo avvicinando a questo appuntamento con fiducia".