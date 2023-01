Recanatese con diverse assenze

Quella di Sassari sarà una delle trasferte più "complesse" del campionato: il riferimento non è soltanto dovuto a motivazioni logistiche quanto alla delicatezza del confronto. La Torres che sopravanza i giallorossi di tre lunghezze, in caso di vittoria, aggancerebbe il gruppone di metà classifica e per i sardi è un’opportunità ghiottissima, mentre la Recanatese farà di tutto per non perdere contatto da quella che, al momento, è ancora una diretta concorrente. Ci sono le premesse per un match palpitante: "il loro metodo di gioco – ha detto Stefano Sottili, tecnico dei sardi – può metterci in difficoltà se non saremo bravi a tenere la giusta distanza tra i reparti. Sappiamo anche noi in che modo fargli male". I sassaresi sono alle prese con alcune assenze ma, dall’infermeria, giungono notizie positive: "Ruocco (talentuoso trequartista ndr) è reduce da una settimana intera di allenamento e mi ha dimostrato che sta bene. Scotto prima di rientrare con la squadra, ha fatto un lavoro personalizzato importante, ma ha la necessità di trovare confidenza con il terreno a causa dei tanti cambi di superfice". Sicuri i forfait di Heinz, che accusa un’infiammazione a livello inserzionale del bacino, di Campagna e di Teyou, alle prese con un affaticamento muscolare. Pagliari, oltre a dover fare a meno dei lungodegenti Pacciardi, Gomez e Raparo è costretto a rinunciare a Carpani. L’ex centrocampista di Ascoli e Samb accusa ancora dolori alla schiena e si preferisce non rischiarlo. Convocati gli altri due giocatori in dubbio ossia Giampaolo e soprattutto Paudice con quest’ultimo forse non al top per problemi alla spalla. In definitiva comunque l’undici iniziale non dovrebbe discostarsi da quello proposto domenica scorsa con il San Donato Tavarnelle con Remo Amadio come secondo portiere ed il penultimo arrivato, Edoardo Vona probabilmente a disposizione per un eventuale ingresso a partita in corso mentre l’estremo difensore Meli è rimasto sul Colle dell’Infinito. Ceduto Minicucci. Infine è partita a gonfie vele la prevendita per il turno infrasettimanale di martedì sera al Tubaldi contro il Cesena: in un batter d’occhio venduti più di 50 tagliandi per il settore ospiti e d’altronde in Romagna l’entusiasmo è allo Zenit. C’è però da pensare alla Torres che non vince in casa dal 5 Novembre (2-1 al Montevarchi) con 2 sconfitte nelle ultime 2 gare ma non è un dato che tranquillizza, anzi.

Andrea Verdolini