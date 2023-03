Recanatese, con il Gubbio un altro esame

Siamo nel pieno dello sprint finale di una Serie C che rapidamente sta "bruciando" le tappe e nell’ultimo turno infrasettimanale (escluso quello pre-Pasquale) la Recanatese affronta la compagine probabilmente più indecifrabile dell’intero girone. Il Gubbio, nel girone di andata, a suon di risultati aveva posto la sua candidatura per i massimi obiettivi ed invece, a cavallo tra dicembre e gennaio, ha infilato una serie di quattro sconfitte consecutive e, più in generale ha conquistato una sola vittoria nel 2023, tra l’altro a Rimini approfittando di una scelleratezza di un difensore romagnolo. Complesso anche capire le motivazioni di un’involuzione simile considerando il "manico", ossia Piero Braglia, 68 anni, espertissimo, vincente e l’organico a sua disposizione dove ci sono elementi di grande spessore ed un’autentica stella, Alessandro Arena, corteggiatissimo, vista anche la giovane età pure da diversi club di massima serie. Tutta questa premessa per rimarcare come i giallorossi non debbano badare assolutamente al ruolino di marcia recente degli eugubini che dispongono davvero di molteplici soluzioni per far male in qualsiasi momento. "Ne siamo consapevoli – ci ha detto il centrocampista Giovanni Foresta – ma noi vogliamo vincere e comunque dobbiamo assolutamente non perdere perché in questo momento è fondamentale muovere la classifica. Il riferimento è alla partita con l’Alessandria? Assolutamente sì e dobbiamo evitare di ripetere l’errore di farci prendere la mano".

La vittoria di Fiorenzuola, anche per il modo con il quale è maturata, è stata un toccasana.

"Abbiamo avuto la testa giusta e la mentalità indispensabili per vincere partite come queste dove lo spettacolo può passare in secondo piano ed è importante la concretezza. Adesso ci troviamo nella condizione di poter badare a noi stessi senza preoccuparci troppo degli altri risultati anche se, ovviamente, un’occhiata alla classifica è inevitabile".

A tal proposito, all’interno dello spogliatoio, sono state fatte tabelle o è preferibile non fare troppi calcoli?

"Qualche considerazione, a sette giornate dalla fine, è ovvia. Credo che dobbiamo arrivare a 42 punti: è la quota che serve per stare tranquilli e non correre rischi di sorta".

Primo bilancio personale della sua esperienza, visto che è arrivato a gennaio?

"Molto positiva: mi trovo in uno splendido gruppo che assomiglia davvero ad una famiglia".

Foresta si candida per una maglia da titolare vista anche la squalifica a centrocampo, per recidività in ammonizioni, di Alfieri (nel Gubbio una giornata di stop per Bontà). Un minimo di turnover non è assolutamente da escludere, visti gli impegni ravvicinati anche se (quasi) tutto il resto della truppa è in piena salute.

Andrea Verdolini