"Recanatese, con l’Olbia un match aperto"

di Andrea Verdolini

E’ davvero il momento del colpo di reni conclusivo: spesso abbiamo fatto ricorso alla "metafora ciclistica", ma per la Recanatese la gara di stasera con l’Olbia rappresenta proprio quello che per il velocista è un po’ il momento clou che corona tutti gli sforzi. L’atteggiamento e la lucidità dovranno essere ai massimi perché in fondo saranno di fronte due tra le squadre più in forma del girone: "Noi stiamo facendo molto bene, ma anche i sardi hanno vinto nettamente con l’Alessandria – dice alla vigilia Giovanni Pagliari –. Una partita che prevedo molto aperta e mi auguro con un risultato importante da parte nostra". Non si può non parlare anche di questo confronto Sbaffo-Ragatzu, un lusso per la terza serie: "Hanno fatto categorie superiori e anche la serie A. Indubbiamente elementi di grande qualità, ma io penso sempre al collettivo e al gruppo che fanno la differenza". Cosa c’è da temere in particolare della compagine di Occhiuzzi che tra le squadre di bassa classifica ha, di gran lunga, il miglior attacco? "Le loro ripartenze, giocano spesso la palla dietro la linea avversaria e dobbiamo essere pronti a questa situazione. Credo comunque che abbiamo le armi per metterli in difficoltà". La serenità di una classifica sostanzialmente tranquilla ma con la possibilità di puntare ancora ai playoff. "Sognare non costa nulla, soprattutto quando è gratis. Daremo tutto nelle ultime tre gare, prima di finire un campionato bellissimo, meraviglioso". Riguardo le condizioni dei giocatori, Pagliari spiega: "Stiamo tutti bene: certamente qualcosa cambierò perché giocare ogni 4 giorni non è cosa assolutamente facile confidando magari nella voglia di mettersi in evidenza che tuttavia accomuna tutto la rosa a mia disposizione". Traducendo le parole del mister si potrebbe rivedere dal primo minuto Giampaolo, ormai pienamente abile e arruolato, subentrato a Guadagni nel match di Reggio Emilia, affiancando Sbaffo in avanti. Anche Raparo "reclama" spazio nell’undici titolare e uno tra Alfieri e Morrone potrebbe rifiatare. In difesa, al fianco dell’inamovibile Ferrante, ci potrebbe essere Peretti che quando è stato chiamato in causa ha dato prova di buona affidabilità. Sponda Olbia, oltre a Ragatzu occhio anche a Dessena, esperto centrocampista che dovrebbe avere il supporto di La Rosa, visto il forzato stop dello squalificato Zanchetta. In prima linea c’è stata sempre un’alternanza che ha coinvolto i vari Babbi, Corti, Nanni e Sueva con Biancu schierato come trequartista. Insomma la Recanatese dovrà attingere a tutte le proprie energie contro un avversario che venderà carissima la propria pelle: il breve "rompete le righe" Pasquale è alle viste e tutto l’ambiente vorrà "santificarlo" nel modo, sportivamente, migliore, per rendere un’annata già splendida ancora più esaltante.