Recanatese con tanta voglia di sorprendere

Ultima trasferta di regular season per la Recanatese ed il tasso di difficoltà che attende i giallorossi è davvero ai massimi livelli. La Virtus Entella, staccata di 2 punti dalla leader Reggiana, non ha alternative per cullare ancora il sogno del ritorno in Serie B: vincere e sperare in buone notizie da Olbia dove comunque gli emiliani non avranno vita facile, tutt’altro. Per questo il club ligure ha chiamato a raccolta tutti i suoi tifosi, soprattutto i più giovani per conquistare il bottino pieno e, smartphone alla mano, controllare quanto avviene in Sardegna.

"Partita importantissima – ha detto alla vigilia il tecnico Gennaro Volpe –. Ce la giocheremo con tutte le nostre forze per inseguire il sogno. La mia squadra sta bene ed è concentrata: andiamo a testa altissima perché stiamo facendo una stagione eccellente e poi tireremo le somme, ma intanto ricordo che abbiamo 75 punti. Il pubblico? Mi aspetto che sia il nostro valore aggiunto con una Recanatese comunque da rispettare".

Sbaffo e compagni però saranno non meno bellicosi: la decima piazza del Rimini, l’ultima utile per i playoff, è ancora raggiungibile ed anche la situazione relativa al Siena (appena penalizzata di 2 punti) deve essere costantemente monitorata perché non si possono escludere altre novità. Lecito quindi attendersi la "solita" Recanatese, magari quella formato "esterno" capace di dispensare dispiaceri un po’ a tutti. Come a Reggio Emilia sarà necessaria una partita ai limiti della perfezione, soprattutto in chiave difensiva, considerando l’enorme e variegato potenziale in prima linea dei biancazzurri che, tra le mura amiche, non hanno quasi mai sbagliato un colpo.

Per il ritiro pre-gara sono partiti in 21 per le arcinote defezioni degli infortunati, tra cui quella di Moustapha Yabre "maturata" negli ultimi giorni oltre al forfait dello squalificato centrocampista Foresta. Dal suo cilindro Pagliari ci ha spesso abituato a qualche novità in extremis che tuttavia emerge sempre da una valutazione oggettiva delle condizioni di ognuno, oltreché ovviamente dalle caratteristiche degli avversari.

In ogni caso quella serenità, acquisita con la salvezza matematica, deve essere tradotta in campo da una motivazione ancora più forte in uno scenario comunque prestigioso che fino a due stagioni fa, non lo dimentichiamo, conosceva i fasti del campionato cadetto. Eventualmente poi si consulteranno gli altri risultati e tuttavia c’è un piccolo e significativo primato da difendere: la Recanatese, nel girone di ritorno, è imbattuta in trasferta e difendere questo record sarebbe un’ulteriore perla di un’annata splendida.

Per coloro che non si sobbarcheranno il viaggio che, andata e ritorno, è di oltre mille chilometri complessivi c’è comunque una ghiottissima alternativa ossia la sfida decisiva per i playoff della Primavera 4 al Tubaldi, alle 15 con il Siena, come sempre ad ingresso libero. Raggiungere quell’obiettivo sarebbe, per i giovani di mister Dottori, la classicissima "ciliegina" sulla torta.

