Recanatese da applausi "Giallorossi rivelazione"

Beppe Magi è ai box ma, dopo le esperienze, non proprio felici, a Bassano, San Benedetto e Ravenna, si tiene costantemente "aggiornato" ed ormai ragiona in prospettiva per la prossima stagione. La "C" comunque è il suo territorio e sulla Recanatese ha le idee ben chiare: "i giallorossi sono stati la rivelazione dell’anno e quello che hanno conquistato è semplicemente il frutto del lavoro e della compattezza tra squadra, diesse allenatore e società. Ciò che mi ha davvero colpito in maniera positiva è che anche nei periodi peggiori hanno mantenuto la loro identità, proposto comunque un’idea di gioco senza che Pagliari abbia mai avuto tentennamenti o confusione. Fiducia nei suoi dettami, il gruppo l’ha seguito ed il girone di ritorno ne è stata la conseguenza".

Parlando invece dei singoli, magari dei meno celebrati?

"Direi che è stato il collettivo l’arma vincente. Pagliari, che conosco e stimo, ha alzato il rendimento dei giocatori con un crescendo clamoroso. Suggerirei anzi a molti addetti ai lavori di prendere esempio da questa realtà. Per quanto mi riguarda non posso che osservare, sbirciare e prendere nota. La compattezza dell’ambiente comunque è stata determinante".

Lei, oltre ad aver lasciato una grande impronta a Pesaro e a Macerata, ha guidato anche il Gubbio dal 2015 al 2017 vincendo ancora in D e giungendo al sesto posto nell’annata successiva. Cosa debbono temere in particolare i giallorossi, oltre ad Arena che possiamo considerare giocatore illegale per la categoria?

"Su di lui non dobbiamo scoprire nulla. Ne conosciamo estro e talento, ma Braglia ha anche altri elementi molto insidiosi. Quando è stato impiegato mi è sempre piaciuto molto Di Stefano (attaccante in prestito dalla Sampdoria ndr) per la pericolosità e le doti acrobatiche. Un altro giocatore che può spostare gli equilibri è sicuramente Bulevardi e la Recanatese credo che ricordi bene il gol subito al Barbetti. Hanno deluso le aspettative? Non credo: certo, dopo un girone di andata strepitoso sono un po’ calati in coincidenza anche con la separazione con Mbakogu e un mercato di riparazione dove non si è trovato un sostituto. Le loro potenzialità però sono in linea con quelle di Ancona e Carrarese per cui il quinto posto penso fosse la loro collocazione più giusta".

Quando la rivedremo in panchina visto che può contare su molti estimatori?

"Mi auguro il più presto possibile: ho avuto un paio di richieste tra cui una dalla Serie C ma non si è concretizzato nulla. Intanto osservo e mi aggiorno".