"Recanatese da applausi Noi non dobbiamo fallire"

di Andrea Verdolini

Avversario più ferocemente determinato forse la Recanatese non potrebbe incontrare: sabato i giallorossi renderanno visita a una Virtus Entella che, è facile immaginare, avrà il sangue agli occhi dopo il pareggio di Lucca che è costato la leadership appena conquistata a suon di vittorie consecutive. Poco male, d’altronde di recente Sbaffo e soci hanno sempre "incrociato" formazioni affamate di punti: "Sappiamo che saremo chiamati a una grande prestazione – dice il direttore sportivo ligure Matteo Superbi – e ci stiamo preparando al meglio. Chiaramente contiamo anche sulle nostre motivazioni che sono sicuramente molto alte: non che i leopardiani non le abbiano, ma per noi queste due gare rimaste saranno partite della vita".

Forse nel sanguinoso 0-0 di Lucca vi è mancato soltanto il gol.

"Proprio così, alla squadra non abbiamo grossi rimproveri da fare e in fondo abbiamo confermato di essere in salute. Non siamo riusciti a buttarla dentro e specie nel secondo tempo la rete era nell’aria con almeno 4-5 occasioni nitide, tutta una serie di calci d’angolo e una supremazia netta. Ma il calcio è questo. Un pizzico fortunati con il Pontedera mentre la buona sorte ci è completamente mancata sabato scorso".

Affronterete comunque una Recanatese tranquilla e anzi che non ha perso tutte le speranze in chiave playoff. Inoltre è una compagine ancora imbattuta, nel girone di ritorno in trasferta.

"Dal canto nostro però in casa ne abbiamo vinte 7 su 8, pareggiando soltanto con il Gubbio. Al di là di questo comunque la Recanatese ha disputato un ottimo campionato e ricordiamo anche che il nostro successo all’andata (1-2 con reti di Meazzi, Carpani e Zamparo ndr) è stato parecchio sofferto. Siamo chiamati a 90 minuti di grande attenzione nei quali dobbiamo certamente premere ed attaccare, ma con giudizio".

Disponete di una rosa molto ampia che vi consentirà anche di sopperire a diverse assenze che avrete. Qual è al momento lo stato dell’arte?

"Penso che non avremo a disposizione Morosini, Pellizzer e Barlocco. Clemenza? Lo stiamo recuperando e si allena con noi. Sabato è stato impiegato per 30’ con la Primavera a Pisa e ha dato buoni riscontri. Adesso dovrà decidere il nostro mister (Gennaro Volpe, ndr) se e come impiegarlo. L’organico però è nutritissimo e penso che la qualità non manchi".

Secondo lei è stato sorprendente il cammino della Recanatese?

"In parte sì perché dopo le prime nove partite senza vittorie forse nessuno poteva prevedere la salvezza con un mese di anticipo. Io li seguivo anche nella precedente stagione e sono stati bravi a non snaturare quel gruppo, a conservarne l’identità e i profili più importanti con i giusti rinforzi a gennaio. L’allenatore poi è riuscito ad amalgamare al meglio il tutto: raggiungere questi obiettivi spendendo poco, con un budget dunque molto limitato, è un segnale di una società in ordine e che agisce in modo estremamente oculato".

Come andrà il testa a testa con la Reggiana?

"Siamo a due punti e dunque abbiamo il dovere di non commettere più passi falsi".