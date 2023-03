Recanatese disattenta, il Gubbio ha vita facile

RECANATESE

0

GUBBIO

2

RECANATESE (4-4-2): Fallani; Longobardi (1’ st Ferretti), Ferrante, Vona (1’ st Peretti), Somma; Carpani, Foresta (16’ st Raparo), Morrone (34’ st Marilungo), Senigagliesi; Sbaffo, Guadagni (16’ st Stampete). A disp.: Meli, Amadio, Quacquarelli, Pacciardi, Guidobaldi, Marafini. All. Pagliari.

GUBBIO (5-3-2): Di Gennaro; Morelli (27’ st Tazzer), Dutu, Redolfi, Bonini, Semeraro; Bulevardi (10’ st Rosaia), Toscano (30’ st Vitale), Spina (10’ st Vazquez); Arras (10’ st Arena), Di Stefano. A disp.: Greco, Signorini, Buzzi, Corsinelli, Nicolao, Portanova. All. Braglia.

Arbitro: Cerbasi di Arezzo.

Reti: 1’ Di Stefano, 40’ st Vitale.

Avvio da incubo per la Recanatese che si fa sorprendere dopo nemmeno un minuto di gioco e per i giallorossi la partita si mette subito in salita. La gara non si mette sui binari congeniali alla squadra di casa che attacca, ma non riesce a impensierire il portiere. Alla fine il Gubbio torna a casa con il successo e per la Recanatese è la seconda sconfitta di fila interna, ma i giallorossi sono almeno a 5 punti dai playout, favoriti da diversi risultati a sorpresa in questo turno infrasettimanale.

Lungo lancio dalle retrovie con la difesa di casa che allontana, ma riprende Bulevardi abile a innescare Di Stefano (1’) che batte Fallani dopo una prima conclusione non sfruttata. Il Gubbio così si porta subito avanti e la Recanatese è costretta a inseguire. L’episodio incide sul morale della squadra di casa che non riesce a creare le premesse per insidiare gli avversari che, al contrario, avvertono il momento di sbandamento dei giallorossi e cercano di approfittarne. Ma ci pensa Fallani a sbrogliare la matassa: dapprima sul tiro di Arras (11’) e poi su Toscano (20’). Poco dopo ci prova Redolfi che calcia addosso a Vona. I giallorossi confidano su Sbaffo, è lui il punto di riferimento e il calciatore gioca un grande numero di palloni, ma in avanti la squadra di Pagliari non riesce a pungere. Al 39’ Ferrante rimette al centro il pallone e i giocatori di casa invocano il rigore per un fallo di mano, ma l’arbitro lascia correre.

Si riparte così nella ripresa, con il tecnico della Recanatese che opta per due sostituzioni nell’intervallo per cercare di risollevare le sorti. Spina (4’) ci prova dalla distanza, ma Fallani non si lascia sorprendere e blocca il pallone. Occasione Recanatese: Senigagliesi (10’) mette un buon pallone al centro con un compagno che non inquadra lo specchio della porta. Fallani è ancora protagonista (16’) quando chiude la porta in faccia a Vazquez che calcia a colpo sicuro. Sbaffo veste anche i panni di assist man ed è bella la sua intuizione per Carpani (19’) che però non aggancia al limite dell’area. La Recanatese deve attaccare ma allo stesso tempo deve stare attenta perché il Gubbio ha i giocatori per lasciare il segno, come Arena (21’) che supera gli avversari in dribbling e calcia a rete, ma Fallani non si lascia sorprendere. Al 31’ ripartenza degli umbri con Vitale che calcia fuori. Il Gubbio però riesce a raddoppiare con Vazquez (40’) che di testa sfrutta nel migliore dei modi l’assist di Vitale: i giocatori di casa protestano perché c’era un loro compagno a terra. La Recanatese a quel punto è vicina ad accorciare le distanze con Marilungo (41’), il cui colpo di testa termina di poco sul fondo. La partita non ha più nulla da dire e partono i titoli di coda.