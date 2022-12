"Recanatese, è la vittoria che ci voleva"

Dopo aver girovagato per tutta Italia, da Reggio Calabria a Como, ha ritrovato la sua “consacrazione” ad un tiro di schioppo da casa. Alessandro Sbaffo, al di là del suo status di professionista, si sta identificando sempre di più con una Recanatese che sente sua e non solamente perché indossa la fascia di capitano. Anche in questa stagione, che si sapeva sofferta, è l’anima della squadra: ha realizzato 7 reti portando in dote un notevole malloppo di punti e si “spende” con una generosità encomiabile quasi fosse la longa manus dell’allenatore in campo.

Il giocatore rivede la vittoria di venerdì a Pesaro e ci dice: “arrivavamo sia noi che la Vis da un momento molto particolare, anche perché era uno scontro diretto molto sentito, in una data prenatalizia. Credo che il nostro merito sia stato quello di aver retto bene, non avere preso gol, poi ci sta l’episodio che stavolta finalmente è stato a nostro favore. Mi è piaciuto comunque l’atteggiamento della squadra, quello giusto di chi si deve salvare". Andando ad analizzare i 90 minuti nella ripresa sostanzialmente non avete corso rischi: "È stata in effetti una partita tesa, uno scontro diretto forse tra le compagini che si trovavano maggiormente in difficoltà dopo gli ultimi risultati e quindi non poteva che venir fuori una gara del genere. Loro hanno cercato di crearci problemi con le palle inattive e non ho affatto visto una Vis spenta, anzi ma questo credo che aumenti i nostri meriti".

Avete trascorso, sul piano calcistico, un Natale sereno perché anche il vostro morale necessitava di una vittoria del genere: "Il campionato è ancora lungo: è iniziato adesso il girone di ritorno però è stato fondamentale proprio perché si è trattato di uno scontro diretto e questo tipo di confronti assumono un peso sempre più rilevante. Continuiamo il nostro percorso, fatto di lavoro quotidiano, di applicazione, convinti delle nostre possibilità ma soprattutto dando priorità al gruppo che è stata la nostra forza l’anno scorso e deve continuare ad esserlo anche ora. La lotta per la salvezza? Credo sia apertissima come dimostrano anche alcuni successi che possono sembrare sorprendenti (riferimento al Montevarchi che batte il Gubbio o il San Donato Tavarnelle che va a vincere addirittura a Rimini nda) ma in realtà in questo girone non si parte mai battuti e tutti se la possono giocare contro chiunque".

La truppa giallorossa si concede ancora qualche giorno di relax: si riprenderà a lavorare venerdì con la raccomandazione però di “non staccare troppo la spina”. La Carrarese non è lontanissima.

Andre Verdolini