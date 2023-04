"Recanatese, è un’Ancona più logica"

L’Ancona del "new deal" di Marco Donadel qualche timore lo incute: il nuovo tecnico ha proposto, contro il Rimini, una squadra più corta e compatta, in una parola maggiormente equilibrata accentuando poi una caratteristica peculiare che contraddistingue questa squadra, ossia le ripartenze, spesso e volentieri, midiciali. Al "Tubaldi" quindi domenica arriverà una compagine estremamente agguerrita e soprattutto ancora in lizza per migliorare l’attuale settima posizione con la prospettiva di avere dei notevoli vantaggi nella fase dei playoff (come ad esempio la possibilità di un doppio turno al Del Conero con tutto quello che ne consegue…). Nessuno d’altronde si sogna di ipotizzare un’Ancona demotivata o quantomeno "rilassata" anche per le considerazioni, non secondarie che si tratta di un derby con almeno 500 tifosi dorici al seguito e che comunque tutti avranno il desiderio di ben figurare davanti al nuovo mister ed allo stato maggiore. "Ciò non toglie che sarà una partita decisamente scorbutica – dice Ivo Ballardini, immortale bandiera del club biancorosso – e poco conta il 4-0 con il quale terminò il match di andata. La Recanatese sta disputando un girone di ritorno encomiabile per risultati e rendimento, ha delle pedine che possono essere determinanti in qualsiasi momento. Per l’Ancona sarà comunque un test importante per valutare se quanto visto contro il Rimini fu vera gloria".

Lei è sempre in tribuna e quali sono state le novità più rilevanti che ha notato sabato?

"Anzitutto l’impegno dei ragazzi che mi hanno impressionato per la loro carica agonistica: forse con la precedente gestione qualcosa si era davvero inceppato ed anche la prestazione impeccabile dei difensori con questa sorta di 5-3-2 che ha permesso di non rischiare nulla, seppur contro un avversario che è sembrato allo sbando e non a caso pesantemente contestato".

Senza dimenticare il contropiede che è stato efficacissimo.

"Diciamo che ora i giocatori vengono impiegati in quelli che sono effettivamente i loro ruoli. Di Massimo poi l’ho visto in gran forma e Spagnoli, dopo l’infortunio, è tornato quello di inizio campionato".

Tuttavia domenica non ci sarà insieme agli altri due squalificati, il portiere Perucchini e l’esterno sinistro Martina.

"Per la Recanatese è un bel vantaggio anche se il sostituto di Spagnoli, vale la pena precisarlo, è Melchiorri".

Occorrerà anche vedere se Donadel vorrà fare anche un minimo di turnover visto che il primo turno dei playoff è in programma già per il 30 aprile per chiudersi, addirittura, l’11 giugno. Infine un nome da temere in particolare per Pagliari?

"Occhio a Simonetti, un 2001 che sta facendo benissimo e con il suo dinamismo sa rendersi molto pericoloso".