"Recanatese entusiasmante nel derby"

In attesa dei responsi della giustizia sportiva, la Recanatese riprende oggi gli allenamenti "aggiornando" il suo cronoprogramma e lasciando la truppa ai box per la festività del 25 Aprile: inutile girarsi attorno ed utilizzare frasi di circostanza e se gli organi competenti accerteranno gli inadempimenti del Siena non esistono margini di discrezionalità, scatta la penalizzazione e per i giallorossi si apriranno le porte dei playoff e della stimolantissima sfida sul campo del Gubbio.

Intanto un conto è ritrovarsi con la prospettiva soltanto di chiudere la stagione senza ulteriori impegni agonistici, completamente un’altra cosa avere la concreta possibilità di affrontare questi spareggi che comunque costituiscono una gratificazione per tutto il lavoro fatto da nove mesi a questa parte.

Domani se ne potrebbe sapere qualcosa in più con la nuova riunione del Consiglio di Lega con la data fatidica che, secondo i rumours, potrebbe essere quella di giovedì 11 maggio.

Si sostiene ed a ragione che i tempi siano notevolmente più rapidi di quelli "ordinari" ma la lentezza dei deferimenti fa riflettere con almeno quattro casi in sospeso ed altri che potrebbero spuntare in extremis.

Abbiamo appurato che il "clima" a Siena è moscio, per non dire depresso o rassegnato al peggio con inquietanti ombre sul futuro prossimo di un club che negli ultimi anni non ha avuto un attimo di tranquillità e questo, ai sinceri appassionati di calcio, non può non dispiacere.

Antonio Bravi può essere definito davvero sindaco-tifoso ed aggiungiamo anche competente visto che per un quarto di secolo è stato arbitro di calcio, tra l’altro a discreti livelli. E non si può non ritornare al derby di domenica scorsa con il Tubaldi, per una volta, sembrato davvero troppo piccolo: "è stata una bellissima giornata di sport perché le due tifoserie hanno palesato un comportamento encomiabile. Pur essendo uno stadio strapieno – ha detto – non c’è stato alcun motivo di preoccupazione. Il risultato poi è stato entusiasmante per la Recanatese che ha concluso, per ora, al meglio una stagione che in pochi potevano pensare avesse questo epilogo. Invece la squadra non ha mai avuto un cedimento né psicologico né atletico".

Qualche timore lo aveva dopo gli importanti investimenti sulla struttura ed il difficile avvio che poteva anche far pensare al peggio?

"Ci siamo preoccupati tutti, ma ritengo fosse inevitabile. Il salto di categoria non è indifferente: la società è approdata per la prima volta al professionismo ma è stato confortante vedere dei miglioramenti costanti e progressivi".

Potrebbe non essere finita qui.

"Le classifiche incerte non aiutano il calcio: non entro nei dettagli, dico solo che quanto viene in più è tutto di guadagnato ed un valore aggiunto rispetto alle previsioni".

In teoria mancherebbero 16 giorni all’eventuale primo turno dei playoff ed occorre mantenere sempre alti i "giri del motore". Problema però davvero da poco per Pagliari se pensiamo a quelli sin qui superati, da agosto ad oggi.