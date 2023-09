Recanatese, esame a Pontedera: "Voglio rivedere lo spirito di Fermo"

Dare continuità a quanto di buono si è visto martedì a Fermo: la trasferta odierna della Recanatese a Pontedera, in questo senso, potrebbe fornire segnali importanti contro una classica formazione di categoria e considerando anche le problematiche legate all’infermeria. Se Sbaffo ormai è completamente "abile ed arruolato" giungono purtroppo notizie tutt’altro che confortanti per Alessio Re, il giovane esterno ascolano uscito per infortunio nel corso del secondo tempo contro la Lucchese. Il responso è stato crudele: rottura del crociato e d’altronde, dalla tribuna anche la sensazione avuta era stata proprio quella di una torsione totalmente innaturale del ginocchio. Fare previsioni sui tempi di recupero è sempre un azzardo ma generalmente si parla di 5-6 mesi, periodo che potrebbe ridursi, ma di qualche settimana non di più. Un vero peccato questo stop perché interrompe nella maniera più brusca possibile un percorso di crescita che sembrava costante per un prospetto interessantissimo, classe 2003, che si era già messo in luce colpendo una traversa clamorosa contro la Torres. Nella lista dei convocati, diramata ieri da Pagliari dopo la rifinitura al Tubaldi, non figurano nemmeno Manè e Raparo, ma per loro si tratta di "semplice" affaticamento e già da domani dovrebbero tornare ad allenarsi con il resto del gruppo.

Match comunque che si presenta complesso al "Mannucci" dove la squadra di Canzi ha battuto all’esordio il Sestri Levante con le reti dei giovani Delpupo (argentino scuola Cagliari) e Ianesi, per cedere poi al più attrezzato Cesena. Di certo saranno 90 minuti che i giallorossi dovranno affrontare almeno con la stessa "garra" del Recchioni, dimenticando i tre punti nel carniere e cercando di conservare quella lucidità e concentrazione che hanno consentito nel derby di correre il "minimo sindacale" dei rischi.

Modulo che vince non si cambia ed allora sarà riproposto il 3-5-2 con Giampaolo affiancato a Melchiorri nel binomio offensivo e la conferma, sull’out di sinistra, di Longobardi che si sta guadagnando lo status di titolare inamovibile a suon di prestazioni. Al di là dei protagonisti sarà determinante la grinta e l’attenzione: "se lo spirito sarà quello che ho visto nell’ultima partita – ha commentato Pagliari – sicuramente ce la giochiamo alla pari con tutti portando le nostre idee. A me dispiace semplicemente quando non tiriamo fuori il massimo che abbiamo ed allora debbo prendermi tutte le mie responsabilità".

Si proseguirà poi, senza tregua, per preparare il recupero di mercoledì alle 18,30 sul campo della Juventus Next Gen, ancora al palo in classifica ma con un potenziale tecnico tutt’altro che trascurabile. Ci si penserà tuttavia da domani: a dirigere ci sarà Gangi di Enna al secondo anno di CANC dove, curiosità, ha arbitrato 10 gare senza alcun pareggio. Ha diretto due volte la Recanatese: nella scorsa stagione a Lucca e nel 2018, in serie D, ad Avezzano.

Andrea Verdolini