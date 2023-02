"Recanatese, fatto un buon mercato Ora la squadra ha il passo giusto"

Analizzando il campionato della Recanatese un dato balza, evidentissimo, agli occhi e che sta rappresentando una costante praticamente dall’avvio della stagione: dei 29 punti attualmente nel carniere dei giallorossi ben 18 sono stati conquistati in trasferta e soltanto 11 tra le mura "amiche" con tutti i distinguo del caso visto che sino a dicembre le gare interne si disputavano a Macerata, con una sola vittoria all’attivo, quella con il Siena: "Sicuramente le cifre sono eloquenti – ci dice Gianluca De Angelis, prima giocatore poi allenatore di lunga milizia – e sono il segnale che la squadra ha come punti di forza le ripartenze, il giocare a campo aperto e denota qualche sofferenza in più quando è chiamata a costruire il gioco. Il suo reparto nevralgico d’altronde ha molti interditori, sia pure di qualità come Alfieri, Morrone, Raparo ed ora Foresta, mancano forse i Giandonato o i Misuraca, per rimanere nelle Marche".

Il periodo comunque è estremamente propizio: nelle ultime 8 partite, 3 vittorie, 4 pareggi e la sola sconfitta contro il lanciatissimo Cesena.

"Credo che dopo qualche sbandamento iniziale, peraltro inevitabile considerando l’assestamento alla categoria ed una volta comprese alla perfezione le esigenze dell’organico, la squadra ha trovato una sua buona quadratura ed ha ingranato, come dimostrano le ultime partite, la marcia giusta per cercare di tirarsi fuori dai guai. Ovviamente ci sarà da soffrire anche perché la concorrenza è qualificata e non ci sono assolutamente compagini materasso".

Come giudica il mercato di riparazione?

"In modo positivo: la rosa è stata ridisegnata e, credo, rafforzata in base a quello che era il budget a disposizione. Cianni è un ragazzo serio e preparato ed anche scaltro a muoversi come diesse. L’ho anche avuto come giovane calciatore in C1 alla Fermana quando collaboravo con il compianto Vincenzo Mora: era un centrocampista promettente cresciuto nella Reggina ed aveva appena 21 anni. La stagione non fu felicissima e noi fummo esonerati in avvio in un clima però da vera smobilitazione: fu preso Sciannimanico e arrivò poi la retrocessione".

A proposito la Fermana, dopo la vittoria nel derby, è la squadra del momento.

"Tutto secondo copione e devono puntare forte ai playoff. Hanno un giusto mix tra giovani promettenti ed elementi di grande esperienza. Al di là di quello che sostiene Protti, che rispetto e stimo, sono sempre fondamentali per un allenatore la qualità e la profondità dell’organico. I gialloblù non saranno all’altezza delle prime quattro o cinque, ma sono subito dietro".

Arriva il Pontedera, settimo, al Tubaldi: non proprio un avversario tra i più morbidi e con il dente avvelenato per lo 0-1 subito in extremis nel derby con la Carrarese.

"Non fa differenza ormai: occorre fare i 12 punti che mancano, a prescindere dall’avversario".