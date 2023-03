"Recanatese, guarda avanti Alessandria è il passato"

"Inutile piangerci addosso e guardare indietro, anche se il rammarico indubbiamente c’è". Così Giovanni Pagliari chiude il capitolo Alessandria anche perché il ritmo serrato imposto dal calendario non consente di fare troppe riflessioni. "Tuttavia – aggiunge – un pizzico di presunzione da parte nostra sicuramente c’è stato. Avevamo fatto un mezzo miracolo nell’impattarla ed abbiamo intravisto la possibilità, addirittura, di ribaltarla: siamo stati ingenui, lo abbiamo pagato caro, nonostante avessi ribadito più volte che in certe situazioni è fondamentale dare continuità ai risultati positivi, ma credo che comunque la sconfitta non abbia lasciato particolari scorie". Sulle delicate situazioni che interessano l’infermeria invece trapela non poco ottimismo: "Vedo con molto piacere che c’è energia nuova. Pacciardi mercoledì ha svolto, per intero, l’allenamento con il resto del gruppo. È presto per dire se potrà essere schierato nell’undici titolare perché, inevitabilmente, dopo una lunga assenza occorre essere prudenti e valutare eventuali rischi. Anche Peretti sta recuperando dopo l’operazione allo scafoide della mano destra: anche per lui occorre molta calma e tenere in considerazione i suoi timori, in parte comprensibili. Foresta (vittima di un infortunio domestico ndr) è dei nostri per cui, ad essere davvero indisponibile, resta Giampaolo".

L’importanza del match di Fiorenzuola è almeno simile a quella della gara di domenica scorsa? "Non fa differenza: da qui alla fine abbiamo davvero otto finali e dobbiamo cercare di raccogliere punti da tutte le parti. È ovvio che studiamo gli avversari con le loro peculiarità ma ormai sarà una bagarre senza respiro".

Gli emiliani vengono da un momento difficile e la sconfitta subita all’andata, 0-1 con rete di Morello a metà ripresa brucia ancora. "Non ce lo meritavamo quel ko – ricorda Pagliari – anche considerando il palo clamoroso di Ferretti (un mancino dal vertice dell’area di rigore che grida ancora vendetta ndr). Loro comunque sono una squadra che gioca al calcio, cerca di essere propositiva rischiando, com’è inevitabile, anche qualcosa. Rispetto a quattro mesi fa sono cambiate diverse cose: noi, come sempre d’altronde, siamo chiamati ad una gara di grande attenzione sfruttando le possibilità che sicuramente riusciremo a costruire".

Dopo la rifinitura odierna partenza per il ritiro in Emilia: al Velodromo Pavesi saranno in palio punti pesantissimi anche per i padroni di casa che strizzano l’occhio alla zona playoff, distante appena 3 punti con Rimini e Lucchese al decimo posto ma che hanno come priorità assoluta quella di agganciare, il più presto possibile, la quota salvezza anche perché, nella zona a rischio, i sommovimenti recenti sono stati notevoli.

Andrea Verdolini