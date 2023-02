Recanatese, il Cesena non scherza: netto 0-3

RECANATESE

0

CESENA

3

RECANATESE (4-2-3-1): Fallani; Somma, Ferrante, Vona, Yabrè; Morrone, Alfieri; Ferretti (1’ st Marilungo), Carpani (7’ st Senigagliesi), Giampaolo (1’ st Paudice); Guadagni. A disp. Meli, Amadio, Quacquarelli, Sbaffo, Guidolbaldi, Marafini, Peretti. All. Pagliari.

CESENA (3-4-1-2): Lewis; Silvestri, Prestia, Mercadante; Adamo, Bianchi, De Rose (23’ st Brambilla), Mustacchio; Hraiech (11’ st Chiarello); S. Shpendi (37’ st C. Shpendi), Corazza. A disp. Tozzo, Bumbu, Ferrante, Celiento, Ciofi, Albertini, Calderoni, King, Polini. All. Toscano.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Rete: 7’ e 31’ S. Shpendi, 35’ st Corazza.

La Recanatese resta a mani vuote contro la corazzata Cesena, per di più i giallorossi sono costretti a rinunciare forzatamente a Sbaffo, il suo elemento più rappresentativo e di maggiore qualità che è rimasto in panchina. Nella ripresa i giallorossi avrebbe potuto riaprire la partita, ma la conclusione è stata respinta dal palo. Praticamente in quel momento la gara si è chiusa: gli ospiti controllano il match e nel finale triplicano. Si ferma a cinque risultati utili il trend della Recanatese che già da oggi inizierà a pensare all’importante sfida casalinga contro l’Imolese di sabato, alle 17.30.

Il Cesena comincia bene portando la partita subito dalla propria parte. È il 7’ quando il cross di Adamo è girato a rete: Fallani respinge la conclusione del giovane talento albanese Shpendi ma è lo stesso attaccante classe 2003 a riprendere la palla e a calciarla in rete. Cesena in vantaggio. I giallorossi non si abbattono e piano piano si gettano avanti. Nel giro di pochi minuti la squadra di Pagliari si fa viva dalle parti di Lewis: il portiere dapprima allontana un insidioso pallone calciato dalla bandierina e poi ci sono due conclusioni di Giampaolo. Ma una leggerezza dà il pallone ai romagnoli e Shpendi (31’) dalla distanza lascia partire un tiro che finisce in fondo alla rete. Il Cesena si porta così sul 2-0 con la doppietta di Stiven Shpendi. Al 38’ Ferretti ha un buon pallone per riaprire i giochi: il giocatore da posizione decentrata calcia sul secondo palo, ma il portiere non si lascia sorprendere.

Si riparte con Pagliari che mette dentro Marilungo e Paudice per dare più forza all’attacco, e successivamente, poco dopo, manda in campo anche Senigagliesi. Il Cesena controlla la gara e ha anche quel pizzico di fortuna quando la partita può essere riaperta: è il 13’ quando Paudice s’avventa sul pallone anticipando l’uscita del portiere, ma la conclusione di testa è respinta dal palo. Il pericolo scuote il Cesena che replica con Prestia (16’) il cui colpo di testa termina di poco fuori. Albertini (23’) tenta la via del gol ma Fallani non si lascia sorprendere dalla conclusione dal limite dell’area. Corazza (35’) lascia la sua firma sul match mettendo in rete e sfruttando l’assist in area. Così si va ai titoli di coda, con gli ospiti a festeggiare con i tanti tifosi giunti a Recanati.

Lorenzo Monachesi