Recanatese, il colpo è ufficiale: Melchiorri ha firmato

Recanati (Macerata), 12 giugno 2023 – Il cronoprogramma previsto è stato, rigorosamente, rispettato con precisione elvetica. Da poco Federico Melchiorri ha firmato il contratto che lo legherà per un anno alla Recanatese che probabilmente mai, nella sua centenaria storia, ha avuto, tra i suoi tesserati, un giocatore con un pedigree così prestigioso con decine di reti realizzate tra i professionisti, serie A compresa.

Un corteggiamento iniziato a gennaio, quando il «Cigno di Treia» (ex di Perugia, Spal e Cagliari tra le altre) legittimamente, decise di virare su Ancona ma anche allora le proposte del direttore sportivo José Cianni furono attentamente vagliate. Ora i tempi sono maturati e il 36enne attaccante ha, come al solito, dimostrato serietà e affidabilità, tra l’altro privilegiando la piazza di Recanati e resistendo ad altre sirene, in primis quella di Pescara che, per i suoi trascorsi, poteva indurlo a qualche tentazione.

Le prospettive che può aprire questo legame sono facilmente intuibili: con Alessandro Sbaffo (fresco di rinnovo) si va a costituire un binomio esplosivo per la categoria, chiaramente supportato da altri innesti. Conoscendo il profilo della società e di mister Giovanni Pagliari, la parola d’ordine, al momento, è «piedi per saldi» a terra ma i tifosi sono liberi di sognare. Ci mancherebbe altro.