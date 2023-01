Recanatese, il rinforzo arriva dalla Spal

Mercato "caldissimo" e la Recanatese non sta con le mani in mano, anzi. Il direttore sportivo Cianni è indaffaratissimo su più fronti ed intanto si è assicurato il terzo arrivo di questa sessione invernale. Oggi infatti arriverà al "Tubaldi" in prestito dalla Spal il difensore esterno sinistro Moustaphà Yabre, in uscita dal Fiorenzuola. Il ragazzo, non ancora 21enne nato in Burkina Faso ma di nazionalità italiana ha collezionato 5 presenze in questa stagione con la società emiliana: l’ultima, domenica scorsa, non è stata particolarmente felice per lui. In azione di disimpegno ha perso un pallone sanguinoso dopo un contrasto con Pucciarelli, con ogni probabilità subendo fallo anche piuttosto evidente, ma in ogni modo dall’azione è scaturito il vantaggio vissino siglato da Fedato.

Il ragazzo comunque ha un buon pedigree: è cresciuto nel settore giovanile della Spal e dopo un’importante annata in Primavera 1 riuscì ad esordire anche nella Tim Cup. L’anno scorso ha disputato 7 partite con la maglia del Cesena, sempre nello stesso girone, e giunge in prestito andando a rafforzare un reparto che ha assoluto bisogno di forze fresche attendendo il recupero di Pacciardi, che avverrà però in tempi non brevissimi. Per la cronaca è stato fatto anche un tentativo con il contesissimo Federico Melchiorri, attaccante del Perugia: "Un contatto che ha lasciato anche qualche timida speranziella che poi si è dissolta, ma almeno non resta nessun rimpianto e non è stato lasciato nulla di intentato. D’altronde il mercato è fatto anche di sondaggi e trattative, in particolare in periodi delicati come questi.

L’"occhio" però è rivolto principalmente alla gara di domenica al Recchioni contro la Fermana che si preannuncia dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, se non altro considerando le tre vittorie consecutive colte dai canarini che li hanno proiettati in una situazione di classifica decisamente più rassicurante. "Sappiamo comunque di affrontare una compagine ostica – ci ha detto l’esterno gialloblù Gabriele De Nuzzo – che viene anch’essa da risultati utili consecutivi. Ha dei punti di forza, specialmente in attacco, ed inoltre ha operato degli innesti proprio di recente".

Riserverete attenzioni particolari a Sbaffo? "È un giocatore che conosciamo bene e che ha calcato anche campi di altre categorie. È fortissimo di testa ed ha ottime qualità anche palla a terra: insomma è un giocatore completo che tra l’altro ci dicono in splendide condizioni. Crediamo comunque che sia tutta la Recanatese a dover essere tenuta d’occhio. La gara di andata? Col senno del poi è stata un’occasione persa (70 minuti con la Fermana in superiorità numerica per il rosso diretto ad Alfieri ndr) ma parliamo del mese di settembre e da allora molte cose sono cambiate".

