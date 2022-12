"Recanatese, il tuo leader è Sbaffo"

Domenico Sfrappa è un navigato "lupo di mare" nel mondo del calcio professionistico avendo collaborato negli anni anche con gente del calibro di Serse Cosmi e Massimiliano Allegri. Tra le sue esperienze recenti come direttore sportivo anche quelle con Grosseto, Arezzo ed Ancona e si può senz’altro affermare che conosce questo girone di Serie C come le sue tasche, compresi ovviamente gli "addetti ai lavori".

Sfrappa, quale valutazione complessiva si può dare di un campionato che appare diviso in due tronconi?

"Anzitutto le 20 giornate ci hanno detto che si può vincere o perdere contro chiunque. È vero che c’è una differenza di valori ma anche le leader non è che mi hanno impressionato particolarmente. La Reggiana, ora in testa, ha vinto in modo rocambolesco ed immeritato sia contro l’Ancona che con la Recanatese, inoltre Cesena e Virtus Entella, le altre papabili per il primo posto, sono sempre andate a corrente alternata. Mi aspetto un ritorno, diciamo così, un po’ più regolare".

I leopardiani hanno 19 punti ed il successo a Pesaro è stato tonificante.

"La premessa è che Pagliari è il valore aggiunto di questa squadra e comunque la loro prima parte di stagione è stata assolutamente dignitosa. Era ovvio che ci fossero difficoltà: tanti giocatori, forse troppi, provengono dalla D e qualche ragazzo, inevitabilmente, ha fatto fatica".

Infatti si sta cercando di provvedere sul mercato.

"Quello di riparazione però è molto complesso per via delle liste da rispettare e delle esigenze di tante squadre. La Recanatese credo sappia per prima che sarà un girone di ritorno diverso, più difficile ed alla luce dei propositi delle concorrenti credo che sia normale che arriveranno dei rinforzi constatando appunto le problematiche registrate in campo".

Ed il forfait, grave di Pacciardi.

"Ragazzo che conosco bene sin dai tempi di Viterbo. C’era poi una grande sintonia con Ferrante e non sarà agevole rimpiazzarlo".

Si aspettava il rendimento, davvero notevole di Sbaffo e non solo in termini di fatturato di reti?

"Sta facendo la differenza e mi fa piacere che si sia perfettamente calato in questa realtà che considera sua. Sta facendo il leader ed è anche un esempio per gli altri".

Nella lotta per evitare i playout chi vede meglio e chi è più in difficoltà?

"La crisi della Vis Pesaro è evidente, tra l’altro acuita dal giocare in un campo sotto gli standard della praticabilità. Anche sugli ultimi acquisti, Pucciarelli e Valdifiori, ho delle perplessità. In Serie C contano la verve e la corsa, oltre a saper concretizzare e sono lacune non da poco. Anche Olbia ed Imolese non mi convincono ed in quest’ultimo caso si aggiungono delle situazioni societarie poco chiare. Oltre alla Recanatese ho fiducia nel San Donato (3 vittorie nelle ultime 5 gare ndr): sono compagini che anche nelle difficoltà si sono compattate ed i toscani hanno anche recuperato degli infortunati. I conti, comunque, si fanno alla fine ed è sicuramente avvantaggiato chi saprà calarsi in questa dura realtà".

Andrea Verdolini