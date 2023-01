Recanatese, in casa serve un altro passo

Sul campionato della Recanatese si possono avere ovviamente punti di vista differenti ma su un aspetto tutti concordano: la salvezza, o meglio, un futuro senza eccessivi patemi passa attraverso un rendimento che nelle gare casalinghe deve migliorare sensibilmente. Misero, per non dir peggio, il bottino raccolto sinora nei match "interni": appena 6 punti con una vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte. L’enorme attenuante è aver giocato 8 delle 9 partite all’Helvia Recina, ma non è che l’esordio al Tubaldi sia stato confortante con la sconfitta di quasi un mese fa contro la Virtus Entella. Dunque baionetta innestata affinché come affermato alla vigilia da Manuel Peretti, uno dei nuovi arrivati: "il nostro stadio deve diventare un fortino, mentre fuori casa dovremo giocarcela sempre e comunque a viso aperto. Ho sperimentato nei sei mesi trascorsi l’anno passato con il Grosseto che questo è un girone difficile, con formazioni importanti ma di certo non dovremo aver paura di nessuno".

A proposito di compagini, sulla carta, accreditate l’avversario odierno è di quelli tosti: la Carrarese infatti occupa il sesto posto in classifica con 33 punti e può sicuramente ambire ad un piazzamento prestigioso in zona playoff. All’andata i toscani si imposero 3-1 costruendo il loro successo con una partenza bruciante (2 reti nei primi 18 minuti) anche se il risultato conclusivo forse fu troppo penalizzante per i giallorossi che non riuscirono però nella ripresa a riaprire i giochi. Proprio alla vigilia il tecnico Dal Canto è stato costretto a rinunciare ad Alessandro Mercati: il centrocampista ventenne è una sorta di playmaker per i toscani ed il suo posto potrebbe essere preso dall’italo-argentino Nicolas Schiavi. Il punto interrogativo riguarda invece le condizioni dell’attaccante Giannetti che è sulla via del completo recupero, ma probabilmente non verrà rischiato dall’inizio dal tecnico considerato anche è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo da metà settimana. Il tandem offensivo quindi dovrebbe essere ancora quello composto da Capello ed Energe. Anche Daniel Frey ha smaltito l’infortunio ma partirà dalla panchina.

Rosa ristretta per Pagliari in attesa di ulteriori rinforzi e formazione dunque quasi obbligata. Potrebbe essere gettato nella mischia, sin dal fischio iniziale, l’ex avellinese Guadagni come esterno offensivo di fascia destra al posto di Ferretti mentre in difesa non dovrebbero esserci variazioni rispetto alla gara pre-natalizia di Pesaro. Le scelte, per l’allenatore, sono al momento estremamente limitate rammentando anche le lungodegenze di Gomez e Pacciardi. Come sempre e forse più di sempre le due parole chiave saranno atteggiamento ed attenzione: non sono infatti ammessi errori come verificato in più occasioni. Per i tifosi locali il biglietto è acquistabile on line sul circuito vivaticket o al botteghino dello stadio: stesso discorso per gli under 12 che potranno usufruire dell’ingresso gratuito ma dovranno comunque munirsi del tagliando.

Andrea Verdolini