Recanatese, ingaggiato Guadagni Trattativa con il Palermo per Peretti

Non si è stati con le mani in mano ed il primo volto nuovo della Recanatese nel mercato di gennaio è arrivato già ieri: si tratta, come previsto, di Giuseppe Guadagni attaccante in uscita dall’Avellino. "Si tratta – ci ha detto Giovanni Pagliari – di un buon giocatore che conoscevo da tempo. È un esterno offensivo destro, mancino che ha saputo mettersi in evidenza l’anno scorso a Pagani segnando 5 reti. I suoi spunti in velocità ci saranno senz’altro utili".

Può essere già pronto per la sfida di domenica contro la Carrarese? "Credo di si: oggi faremo dei nuovi test ma il ragazzo si è sempre allenato con costanza ed anche se con il nuovo tecnico degli irpini non trovava molto spazio (Rastelli ndr) penso che può essere davvero funzionale al nostro gioco".

Dovrebbe approdare in giallorosso anche Manuel Peretti, difensore centrale classe 2000 proveniente dal Palermo: a gennaio del 2022 dal club rosanero si era trasferito al Grosseto, sempre in C mentre in precedenza, con la compagine siciliana, il ragazzo, cresciuto nel Verona, aveva totalizzato 20 presenze in terza serie e 14 in D siglando anche una rete. Radio-mercato dà l’affare praticamente per concluso ed anzi le voci raccolte indicano che potrebbe arrivare a Recanati nelle prossime ore. "Comunque – ha aggiunto Pagliari – avremo bisogno di altri innesti. Chi saranno? Penso uno per reparto perché comunque la nostra rosa ha la necessità di essere rafforzata, anche sul piano numerico".

Conoscendo, seppur sommariamente, i rapporti che si erano costruiti all’interno dello spogliatoio immagino che le cinque partenze (Tafa, Minicucci, Ventola, Zammarchi, Meloni), siano state tutte dolorose.

"È così ma le esigenze della squadra vengono prima di tutto. Sono comunque giocatori che hanno talento, qualità e sapranno sicuramente trovare destinazioni all’altezza. Questa comunque è una categoria che non perdona e siamo chiamati a delle scelte che ci pesano, sia a me che al direttore sportivo: sono state decisioni meditate ma sicuramente sofferte".

Quali caratteristiche dovrà avere la nuova, attesa, punta?

"Anzitutto che sappia attaccare lo spazio in maniera decisa e sfruttare al meglio le ripartenze. Attaccante centrale? Non è questa la priorità: abbiamo Sbaffo che sta dimostrando tutto il suo valore".

Al Tubaldi, domenica alle 17.30, arriva una compagine che all’andata vi punì forse troppo severamente per 3-1.

"Si tratta di una squadra scorbutica e che gioca un calcio estremamente aggressivo. Quella sconfitta, sinceramente, non l’ho digerita: è vero che abbiamo avuto una partenza non brillante, ma la svolta c’è stata alla fine del primo tempo con il loro terzo gol e comunque nella ripresa avremmo potuto riaprirla. Troppi errori comunque che abbiamo pagato a caro prezzo".

Andrea Verdolini