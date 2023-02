"Recanatese, la classifica fa meno paura"

A Siena "bocche cucite": al di là infatti delle interviste, di rito, pre e post gara, rigorosamente di mister Guido Pagliuca, nessuno rilascia dichiarazioni. Segnale inequivocabile di un ambiente quantomeno non soddisfatto del cammino sin qui percorso. "Sicuramente anch’io mi sarei aspettato molto di più – ci dice Giovanni Pagliari – sia per gli investimenti fatti che per la qualità dell’organico. All’andata l’impressione fu decisamente positiva, poi evidentemente ci saranno stati dei problemi. Sono comunque ottavi, in piena zona playoff e troveremo una squadra estremamente competitiva".

Con il potenziale offensivo che hanno, da Paloschi a Frediani, da Belloni a Buglio ci si attendeva un bottino ben maggiore rispetto alle 28 reti sin qui realizzate.

"Aggiungerei anche Di Santo che ha ottime doti di goleador. Paloschi, ultimamente, ha accusato un infortunio ma di frecce nel suo arco il Siena ne ha parecchie, anche se nelle mie considerazioni c’è una conoscenza solo esterna di quella realtà".

Veniamo invece ai problemi della Recanatese: l’ultimo in ordine di tempo è quello legato a Peretti che accusa una frattura allo scafoide della mano destra.

"Lo staff medico ritiene che un intervento chirurgico possa contribuire ad accelerare la sua ripresa. Peccato perché il ragazzo stava facendo davvero molto bene nelle sue ultime uscire. Adesso vedremo il responso di una visita, poi si deciderà il da farsi. Alternative? Vona ha recuperato dall’influenza ed è a disposizione e su Marafini possiamo contare, ricordando a tutti il suo intervento determinante in chiusura Domenica scorsa su Catanese del Pontedera".

Raparo?

"Sta con il gruppo e si sta allenando regolarmente. È chiaro che ci vorrà ancora un po’ di tempo affinché torni davvero al top della condizione. Da questo punto di vista sono abbastanza tranquillo: nel reparto il rendimento dei suoi compagni mi soddisfa pienamente".

Il riferimento del tecnico è lampante: Alfieri e Morrone, rispettivamente 20 e 22 anni, si stanno segnalando come certezze assolute anche in forza di una condizione fisica invidiabile.

"A parte gli acciacchi e gli infortuni che quest’anno ci stanno tartassando, i ragazzi corrono che è un piacere. Non tralascerei, tutt’altro Foresta che è un grandissimo recuperatore di palloni e ci tornerà utilissimo per le prossime gare".

Pensierino finale su una graduatoria meno allarmante?

"Esatto, la definirei proprio così ma – sottolinea il tecnico giallorosso Pagliari – non ci consente di abbassare nemmeno di un minimo la nostra tensione agonistica. Saranno dieci partite da qui alla fine (5 in casa ed altrettante in trasferta tra cui Reggio Emilia e Chiavari ndr) che dovremo affrontare a tutta. È vero, ci sono alcuni scontri diretti al Tubaldi ma ogni match sarà fondamentale".

Andrea Verdolini