Recanatese: l’ipotesi Melchiorri "Con Sbaffo coabitazione vincente"

RECANATI

di Andrea Verdolini

Un occhio al mercato ma un occhio anche a quanto sta accadendo ad Ancona visto che l’"affaire" Melchiorri è legato a doppio filo alle scelte che verranno decise nella Dorica dove, comunque, l’orientamento pare quello di confermare Donadel. Non ci sarà crediamo da aspettare molto e se l’opportunità dovesse maturare la Recanatese è pronta per… approfondire ed eventualmente concludere. L’interessamento della Vis Pesaro? Da quelle parti si dovrebbe ripartire all’insegna dei giovani e del sacrificio e sembrano prerogative che non si adattano molto al profilo in questione. Adriano Polenta, navigato Ds originario di Osimo ed in passato nelle fila di Ascoli, Trapani, Sambenedettese e Pisa, è un assiduo frequentatore dei campi di C e, da ex difensore con 170 presenze in B, può davvero parlare con cognizione di causa: "Se Melchiorri dovesse approdare a Recanati andrebbe a completare un reparto che ha già un primattore come Sbaffo ed è di tutta evidenza che ci vorrà l’abilità di un allenatore come Pagliari per mettere in campo questi 2 giocatori molto importanti. La loro coesistenza? Penso che per coloro che davvero sanno giocare al calcio lo spazio ci sia sempre e d’altronde, nella stagione appena conclusa, il Capitano ha dimostrato di essere in campo un elemento molto duttile avendo dimostrato le sue doti sia da prima punta e sia da trequartista".

Cosa, a suo avviso, rende Melchiorri, come talvolta lo abbiamo definito, illegale per la categoria, quando ovviamente non tormentato dagli infortuni?

"Credo che una delle sue caratteristiche sia quella che i tecnici, attualmente, chiamano il controllo orientato ossia la capacità di mettersi nelle migliori condizioni possibili per un tiro, per un assist o semplicemente per un traversone. E’ una prerogativa che marca la differenza talvolta tra un grande giocatore della massima serie e chi invece naviga in queste categorie: adesso infatti sotto l’aspetto fisico-atletico molto spesso ci sono grandi similitudini".

Nei playoff le semifinali sono Cesena-Lecco e Foggia-Pescara. Chi vede in poleposition?

"I playoff sono sempre molto difficili da interpretare basti pensare che fino a qualche giorno fa un po’ tutti ritenevano che il Crotone sarebbe arrivato quantomeno in finale. Conterà tantissimo la condizione ed il fatto di essere liberi mentalmente: al Lecco molte cose stanno girando bene ma ritengo, dal punto di vista dei valori che Cesena e Pescara si facciano preferire anche se poi gli equilibri sono molto labili".

Una curiosità infine: l’intero staff tecnico giallorosso, da poco riconfermato in blocco, è composto da marchigiani doc. Oltre a Giovanni Pagliari infatti il vice Emanuele Pesaresi, Francesco Ripa, Emanuele Ciabocco, il match analyst Franco Gigli ed il team manager Paolo Camilletti sono a "chilometri zero" o giù di lì. Una vera e propria rarità, nel calcio di questi tempi…