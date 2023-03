"Recanatese, mercato intelligente a gennaio"

"Quali sono stati i fattori che stanno determinando la stagione della Recanatese? Sostanzialmente gli innesti azzeccatissimi effettuati a gennaio ed il fatto che Pagliari, con la sua sagacia, abbia anche modificato delle posizioni in campo come quelle di Sbaffo e soprattutto di Carpani consentendo di esaltare le loro qualità". Così Adriano Polenta, osimano, direttore sportivo di lungo corso, nel recente passato, tra le altre squadre, ad Ascoli, Bologna e Trapani sul campionato dei giallorossi che sta seguendo da vicino: "non bisogna poi dimenticare – aggiunge – che questi risultati, tra cui l’attuale imbattibilità esterna nel girone di ritorno, sono stati ottenuti nonostante infortuni importanti, come quelli di Gomez e Pacciardi che il gruppo ha dimostrato di assorbire alla grande. Ci sono stati poi numerosi altri contrattempi anche nelle ultime settimane, vedi Paudice, Giampaolo o Longobardi ma la compagine è coesa ed ha saputo reagire".

Sbaffo e Carpani, con i loro 22 gol complessivi, sono sicuramente sulla bocca di tutti ma lei, da osservatore attento, avrà apprezzato anche giocatori meno reclamizzati ma di valore.

"Proprio così. La cerniera di centrocampo, ad esempio, sta funzionando con ragazzi che stanno rispondendo al meglio alle sollecitazioni del tecnico. Morrone ed Alfieri sono arrivati in punta di piedi ma hanno un rendimento di ottimo livello: quest’ultimo l’anno scorso era al Castelnuovo Vomano, una squadra retrocessa dalla Serie D all’Eccellenza".

Per la salvezza manca solamente il conforto della matematica ma nel frattempo i playoff sono distanti solamente 2 punti, seppur il calendario riserva ai leopardiani le trasferte di Reggio Emilia prima e Chiavari poi.

"Verissimo, sono indubbiamente formazioni molto forti che si stanno giocando il campionato però la Recanatese, dalla sua parte, ha una sostanziale tranquillità: un aspetto che soprattutto in questa fase non va affatto trascurato, anzi".

Da attento uomo di mercato potrebbero esserci delle complessità per trattenere Sbaffo e Carpani, a cui giungeranno sicuramente sirene ammalianti?

"Le richieste per loro non mancheranno di certo, ma sono ragazzi esperti che sapranno fare le giuste valutazioni. Per un calciatore è determinante il contesto in cui possono esprimersi. Il capitano a Recanati è il leader indiscusso, anzi un trascinatore, ed è perfettamente consapevole del suo ruolo. Non credo – conclude il direttore sportivo Polenta – che avrà tutta questa voglia di andare in una piazza dove, se va bene, dovrà condividere con altri questa prerogativa che si è guadagnato sul campo".

Nel frattempo è partita la prevendita per il match di sabato al "Città del Tricolore" di Reggio al vivatocket.com. Il costo del tagliando della tribuna Nord, riservata ai sostenitori ospiti, è fissato in 12 euro: invece l’ingresso è gratuito fino a 6 anni non compiuti.

Andrea Verdolini